Як переселенці можуть отримати безоплатне житло в "Містечку Хансена" на Київщині
В Київській області діє програма забезпечення житлом для переміщених осіб, запроваджена американським благодійним фондом “До України з любов'ю”. Житло надається в комплексі індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків, що називається “Містечко Хансена”.
Як переселенцям отримати там безоплатне житло, повідомили в Управлінні праці та соціального захисту населення Ірпінської міськради.
Щоб стати кандидатом на отримання помешкання потрібно заповнити анкету за посиланням. Родині треба надати максимально повну інформацію по кожному члену сім'ї та вказати свій дохід.
Порядок заселення визначається американським благодійним фондом “До України з любов'ю”.
В рамках цієї програми житло надається безкоштовно на період до 5 років. Доступні квартири та окремі будинки розташовані в Софіївській Борщагівці та в селі Тарасівка Боярської громади. Окрім того, передбачені будинки для одиноких літніх переселенців у селі Колонщина Макарівської громади та в селі Любимівка.
Фото: Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міськради