Як переселенці можуть отримати безоплатне житло в "Містечку Хансена" на Київщині

В Київській області діє програма забезпечення житлом для переміщених осіб, запроваджена американським благодійним фондом “До України з любов'ю”. Житло надається в комплексі індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків, що називається “Містечко Хансена”.

Як переселенцям отримати там безоплатне житло, повідомили в Управлінні праці та соціального захисту населення Ірпінської міськради.

Щоб стати кандидатом на отримання помешкання потрібно заповнити анкету за посиланням . Родині треба надати максимально повну інформацію по кожному члену сім'ї та вказати свій дохід.

Порядок заселення визначається американським благодійним фондом “До України з любов'ю”.

В рамках цієї програми житло надається безкоштовно на період до 5 років. Доступні квартири та окремі будинки розташовані в Софіївській Борщагівці та в селі Тарасівка Боярської громади. Окрім того, передбачені будинки для одиноких літніх переселенців у селі Колонщина Макарівської громади та в селі Любимівка.

Фото: Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міськради