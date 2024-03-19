Сестри Фельдман відкрили майстерню-галерею на Рейтарській

Художниці Мішель і Ніколь Фельдман відкрили майстерню у “дворі з воронами” на Рейтарській, 9.

Про це пише DTF Magazine.

Сестри Фельдман зазначили, що давно мріяли створити подібний простір, але “завжди чогось бракувало”.

“Ми хотіли студію, магазин і галерею, і водночас місце, де нам самим хотілося б перебувати. На кшталт модних домів у Японії, де дизайнер вигадує все прямо в магазині, не розділяючи простір”, — коментують сестри Фельдман.

У новому арт-просторі представлено колекцію творів Мішель та Ніколь, до якої входять картини, скульптури та інші авторські предмети створені сестрами: видання журналів, колоди таро, постери та шахові набори. Сестри Фельдман називають свою майстерню “живою виставкою”.

На даний момент у майстерні Фельдман виставлені твори з серії Technosapiens, яка зосереджена на ері технологій та їх впливі на людське життя. Художниці створювали ці роботи спеціально для майбутньої експозиції в Лондоні.

Фото: DTF Magazine