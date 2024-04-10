Під обстрілами і після руйнувань: Як сімейна ферма на Харківщині відновлює роботу після окупації

Як працюють українські підприємці в умовах повномасштабного вторгнення?

Розповідаємо на прикладі фермерського господарства "Пані Юпітер" , яке на початку великої війни опинилося в окупації, продовжувало роботу під масованими ракетними обстрілами і зараз намагається повноцінно відновити свою роботу.

Про ферму

Фермерське господарство "Пані Юпітер" розташоване на сході Харківської області в селі Хотімля, що на лівому березі Печенізького водосховища. Тут живуть кілька сотень корів і телят, корм для яких вирощують власноруч. Про здоров’я тварин дбають ветеринари й експерти з якості молока.

З молока, яке дають корови, виготовляють сметану та вершки, роблять запіканки, вареники, ватрушки та чизкейки. А також різноманітні сири: ементаль, сулугуні, рикоту, медовий, із волоським горіхом, із трюфелем, соком шпинату, чорнилами каракатиці, у винній кірці, а ще — часниковий, зроблений за швейцарською технологією. Також на фермі влаштовують екскурсії, під час яких можна побачити роботу фермерів на власні очі, скуштувати продукцію та, звісна річ, придбати її.

​​Серед майбутніх планів у засновників ферми, подружжя Наталі та Андрія Ковалів — збільшити кількість поголів’я корів, щоб примножити кількість молока, розвиток туризму за рахунок екскурсій, а також майстер-класи в кондитерській школі-майстерні, яка працювала на фермі.

Точніше, все це було до повномасштабної війни. Під час вторгнення ферма чи не з перших днів опинилася в окупації.

"Пані Юпітер" в окупації

Співвласниця ферми "Пані Юпітер" Наталія Коваль

Село Хотімля на Харківщині окупували в перший же день. Разом із ним в окупації опинилося і фермерське господарство "Пані Юпітер", де на той момент знаходився Андрій Коваль, співзасновник ферми. Його дружина Наталя на той час перебувала в Харкові:

"Над селом літали ворожі літаки і ракети. Було дуже страшно, я благала чоловіка виїхати з окупації. Але він одразу сказав, що буде останнім, хто покине ферму".

Андрій Коваль облаштував у підвалі ферми укриття для односельців, щоб врятувати їх від ракетних обстрілів. А також роздавав селянам молоко: 24 лютого завод Danone мав забрати 15 тонн молока, але воно так і залишилось на фермі. Доставити молоко бодай у сусіднє село було неможливо, оскільки всі дороги контролювали окупанти. Тому Андрій роздавав молоко місцевим і годував ним телят. Забезпечуючи односельців їжею, "Пані Юпітер" допомогла мешканцям Хотімлі вижити в надзвичайно складних умовах.

За словами Наталі, на щастя, сама ферма не постраждала від обстрілів, тому будівля й худоба вціліли. Проте тваринам крім їжі також були потрібні ліки, які просто фізично неможливо було завезти в Хотімлю під час окупації.

"Чоловіку вдалося зберегти більшу частину корів, а ще й виростити маленьких телят. Через нестачу повноцінного харчування ці телятка значно менші, ніж звичайні. Але все одно те, що він зробив, це дуже велика, складна і просто фантастична робота", — розповідає Наталя.

Після звільнення

Збройні сили України звільнили село Хотімля у вересні 2022 року. Перед господарством постало питання, як пережити зиму та забезпечити корів, які врятували мешканців села, необхідним кормом. Збирали гроші через краудфандинг, завдяки донатам небайдужих людей вдалося закупити сіно, солому й силос для корів. А також провести посівну, посіявши кукурудзу для худоби.

Наразі "Пані Юпітер" відновлює свою роботу, але до довоєнних обсягів виробництва ще далеко. Зменшилася кількість надоїв у корів. Плюс сучасне обладнання, яке забезпечувало роботу ферми, потребує ремонту після того, як майже два роки стояло без діла — деякі деталі потребують заміни або просто профілактичної чистки.

У зв’язку з цим мінився асортимент продукції. Сири у великих головках і витримкою два роки вже не роблять, бо складно робити такі довгі прогнози.

"Робимо йогурт, сметану, продаємо свіже молоко. Готуємо свіжий сир, як от кисломолочний або рикоту, а також сири витримки два місяці. Це хороший смачний сир, але не той, який подають до якогось вишуканого вина. Бо для вишуканого сиру треба набагато більше часу", — каже Наталя.

Щодо покупців, то якщо до війни ферма продавала продукцію і бізнесам, і приватним клієнтам, і туристам, які відвідували екскурсії, то зараз це переважно приватні замовлення, які відправляють "Новою поштою" по всій країні.

Натомість якість молока залишилася на вищому рівні. За словами Наталі, до війни "Пані Юпітер" співпрацювала із заводом Danone, які стабільно закупали молоко у ферми, оскільки воно було екстраґатунку. Нещодавно спеціалісти компанії перевіряли якість молока, і воно все також відповідає нормам екстраґатунку — тобто це молоко найвищої якості та чистоти.

Зараз ферма готується відновити співпрацю з Danone і поставляти їм молоко для їхньої продукції.

Що стосується екскурсій, то до завершення війни Наталя Коваль проводити їх не планує. "Я не можу запрошувати людей до себе в гості, оскільки не можу гарантувати їхню безпеку", — наголошує вона.

У найближчих планах "Пані Юпітер" — відновлення роботи школи кондитерського та сирного мистецтва, а також співпраця з селянами, в як их подружжя Ковалів планує закуповувати фрукти та ягоди. Продукцію селян планується використовувати в десертах, а також робити з неї соуси та варення.

"Хочемо підтримати селян, які в умовах війни знаходяться на межі виживання, а також розширити власний асортимент", — каже Наталя.

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