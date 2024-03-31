Досвід Львова: Як у місті створюють сучасні центри реабілітації та адаптації військових

За попередніми прогнозами Мінветеранів, після закінчення війни в Україні буде 4-5 мільйонів ветеранів, членів їхніх сімей та сімей загиблих захисників та захисниць. Важливо, щоб всі ці люди відчували свою значущість для країни та мали можливість комфортно повернутися до цивільного життя, успішно реінтегруватися та сприяти розвитку держави.

За час великої війни Львів став потужним реабілітаційним хабом для українців, що повертаються з війни. Сучасні медичні заклади у місті прийняли тисячі постраждалих від військових дій.

Розповідаємо про п'ять реабілітаційних центрів у регіоні, де військові та цивільні можуть отримати фахову допомогу спеціалістів, а також безплатно отримати протези.

“Незламні”

Національний реабілітаційний центр “Незламні“(UNBROKEN) працює на базі Першого медоб'єднання Львова — найбільшої медустанови України, до якої входять дві дорослі лікарні та одна дитяча. Це великий та сучасний мультидисциплінарний центр, де військові та цивільні, які отримали поранення внаслідок війни, можуть пройти повний курс лікування.

Серед напрямків роботи центру — реконструктивна хірургія, ортопедія і протезування. Тут не тільки встановлюють протези, а й виготовляють їх. Також у центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією. Всю медичну допомогу пацієнти отримують безплатно.

У новому корпусі реабілітаційного центру є сучасне обладнання: роботизована система ходьби, екзоскелети, роборукавички, що допомагають рухати рукою. Також облаштовані реабілітаційні зали зі сталевими підйомниками, аби прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну чи реабілітаційної кімнати.

У центрі також приділять окрему увагу психологічній реабілітації. Тут є простір для особистої розмови з психотерапевтом та місце для групових занять. На території закладу є бібліотека, настільні ігри, піаніно і навіть ткацький верстат. Також для пацієнтів доступна кімната арттерапії, там вони малюють різноколірними пастелями на чорних аркушах.

Керівник психосоціального напрямку центру “Незламні” Олег Березюк переконаний, що такі абілітаційні центри мають бути при кожній реабілітаційній установі.

На базі центру також є зала ерготерапії. Вона облаштована під модель квартири. Такі умови допомагають пацієнтам пристосуватися до самостійного життя будучи в межах центру.

З пацієнтами одразу працює мультидисциплінарна команда: хірург, травматолог, протезист, психотерапевт, фахівець із реабілітації. Мультидисциплінарний підхід значно спрощує процес реабілітації. Пацієнтам не доведеться їздити в різні міста чи навіть країни для операції, протезування та відновлення. Усі етапи можна пройти в Unbroken.

Також центрі є ментори, вони, як і пацієнти, мають інвалідність. На своєму прикладі вони показують, що втрата кінцівки — не кінець світу.

Від початку повномасштабного вторгнення у центрі пройшло лікування понад 15 тисяч поранених, серед них 350 дітей. На лікування до можна потрапити без направлення, для цього потрібно звернутися до працівників, наприклад, у соцмережах.

У 2024 році у центрі Unbroken відкриють новий хірургічний корпус. Будівлю спроєктували японська студія Shigeru Ban Architects разом з українськими архітекторами abmk.

Як потрапити: Звернутися за контактами на сайті . Можлива черга. У закладі є певна пріоритетність прийому пацієнтів, яка залежить від важкості поранення.

Superhumans

У квітні минулого року у передмісті Львова офіційно запрацювала клініка психологічної підтримки, реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії для тих людей, які постраждали від війни, Superhumans. Вона побудована на базі військового госпіталю.

Комплекс звели коштом приватних інвесторів: українських та закордонних. Усі послухи у центрі є безплатними, він фінансується коштом міжнародних донорів.

У клініці є лабораторія протезування, там виготовляють біонічні протези за індивідуальними мірками пацієнтів. Окрім цього, у медичному закладі є центр реабілітації та ерготерапії, а також відділення реконструктивної хірургії. На території закладу також є багатофункціональний басейн та мультифункціональні засоби для фізичної терапії.

Реабілітаційний центр фокусується на протезуванні дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, лікуванні ПТСР. Superhumans може лікувати 3 тисячі людей на рік. У клініці працює понад 70 медичних фахівців.

За словами засновника архітектурної студії Savytskyy Design Марка Савицького, будівлю спроєктовано як повністю безбар’єрну.

“Доступність в приміщенні 98%. До прикладу, щоб зробити безбар’єрним і універсальним вхід до будівлі, ми підняли великі земляні маси на 2 метри, щоб вирівняти рельєф”, – каже він.

У Superhumans Center є лабораторія протезування, де виготовлятимуть біонічні протези за індивідуальними мірками пацієнта, а також центр ерготерапії. Це місце, де повністю відтворені побутові, житлові умови, щоб пацієнти змогли вчитись користуватись протезами в побуті. “Тут є все, починаючи від кухні, ванни, житлової кімнати, і завершуючи машиною, яка стоятиме у дворі спеціально для того, щоб люди могли вчитись заново в неї сідати, керувати, тощо”, – розповідає засновник студії Savytskyy Design.

Також облаштували місце, де є поверхня з різним покриттям, щоб люди з протезами ніг вчились ходити по різних поверхнях (піску, траві, бруківці, гравію).

Як потрапити:

Центр має дві черги на отримання послуг – загальна та партнерська.

До першої пацієнти потрапляють після заповнення анкети на сайті за результатами первинної консультації та огляду. Очікування в черзі може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

за результатами первинної консультації та огляду. Очікування в черзі може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. У партнерську чергу пацієнти потрапляють після заповнення анкети за результатами первинної консультації та огляду. У цьому випадку вартість послуги покривається благодійником або роботодавцем, що їх представляє. Для таких пацієнтів доступна послуга за окремою, пришвидшеною процедурою.

HAB Lviv Habilitation Center

Нещодавно у Львові відкрили перший абілітаційний центр для ветеранів та цивільних HAB Lviv Habilitation Center. Це ініціатива Альянсу громадського здоровʼя у співпраці з Національним реабілітаційним центром “Незламні”.

Це перехідний безбарʼєрний простір, який надає можливість адаптуватися до нових умов життя. У ньому набувають навички військові та цивільні, які пройшли фізичну реабілітацію у центрі Unbroken.

Основне завдання хабу — допомога в адаптації до життя в нових умовах.

“Абілітація — це наступний крок після лікування та фізичної реабілітації. Тут ветерани та цивільні навчатимуться автономності та життю в інклюзивному просторі та поза його межами”, – кажуть у центрі.

Відвідувачі навчаються самостійності в інклюзивному просторі та поза його межами. Зокрема, вчаться готувати їжу, здійснювати покупки, користуватися транспортом.

Створені умови у центрі подібні до того, що чекає на поранених вдома. З відвідувачами працюють коучі, психологи та фізичні терапевти. Також для резидентів (так називають відвідувачів) організовують різноманітні лекції, майстер-класи та поїздки на культурні заходи. Програма розрахована на три тижні.

“У центрі “Незламні” ми лікуємо гостру травму, проводимо гостру первинну реабілітацію, але наступний крок, коли людина вже реабілітувалася, є здобуття нових навичок. А саме в центрі абілітації людина робить більше самостійних речей, має більше ресурсів для пізнання, робить свої перші кроки самостійно”, - каже керівник психосоціального напрямку центру “Незламні” Олег Березюк.

Одна з перших резиденток Lviv Habilitation Center Яна Ковальова, бібліотекарка з Авдіївки, яка внаслідок бойових дій втратила ногу, каже, що у центрі “мотивують вийти на вулицю і зробити щось самостійно, вийти в магазин, на пошту, до транспорту – і не боятися цього”.

“Мета – допомогти в самостійності, тобто отримати такі навички, які допоможуть у житті та побуті вирішити свої проблеми. Також це робота з психологом, з арттерапевтом, в нас була йога, тут є спортивна зала, є реабілітологи”, - ділиться жінка.

Абілітаційний центр має 9 кімнат та 27 ліжкомісць. Очікується, що протягом року рік 300 резидентів зможуть пройти тут абілітацію.

Recovery

Інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових Recovery розпочав свою роботу у Львові восени 2023 року. Він оснащений сучасним обладнанням, а також облаштований з урахуванням вимог інклюзивних стандартів. Йдеться про просторі коридори, санітарно-гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів.



На першому поверсі розміщена лікувально-реабілітаційна база. Там є зал фізичної реабілітації та кабінет апаратної фізіотерапії, котрий обладнаний відповідно до міжнародних стандартів.

Фахівці центру використовують обладнання з віртуальною реальністю, що допомагає військовим відновлювати втрачені функції. Окрім цього в Recovery є кабінети ерготерапії, індивідуальної фізичної терапії, асистивних технологій.

Палатне відділення оснащене багатофункціональними ліжками з електроприводом та відповідними меблями для зручності важкопоранених військових.

До роботи з пацієнтами залучена мультидисциплінарна команда фахівців. Зокрема це лікарі фізичної реабілітації, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та терапевтів мови й мовлення.

У цьому центрі упродовж року можуть відновитися понад тисячу військових на безоплатній основі. Окрім Львова, працює ще 10 таких інноваційних центрів по всій країні: у Києві, Рівному, Вінниці, Черкасах , Хмельницькому, Одесі (два заклади) і на Дніпровщині (три заклади).

Як потрапити: за направленням від військової частини чи шпиталю (уся інформація – за посиланням ). Реабілітація у мережі клінік безкоштовна.

Реабілітаційний центр “Галичина”

Раніше державне підприємство “Галичина” у Львові спеціалізувалося на комплексній реабілітації людей з інвалідністю. Через повномасштабне вторгнення центр змінив фокус діяльності, тепер тут проходять реабілітацію лише військові. Тут поранені можуть отримати послуги з комплексної реабілітації.

Щорічно тут проходить реабілітацію понад 1200 людей. Реабілітаційний центр одночасно може приймати 300 пацієнтів.

Зазвичай пацієнти потрапляють до центру одразу після лікарні. Спершу вони проходять обстеження мультидисциплінарної команди. Потім — отримують індивідуальну реабілітаційну програму від фахівців закладу. Далі вже відбувається заняття з фізичним терапевтом та іншими спеціалістами.

Близько 80% пацієнтів мають втрачені кінцівки. Пацієнтам допомагають навчитися користуватися протезом, доглядати за ним, а також повертатися до нормального та повноцінного життя. Наразі головною потребою закладу є створення сучасної протезної лабораторії.

Ще відвідувачів заохочують робити те, чи вони займалися до поранення. Також пацієнтам рекомендують пробувати щось нове. Для поранених військових організовують різні заходи та екскурсії. Окрім того, центр практикує іпотерапію (методика заснована на використанні коней для реабілітації) та арттерапію.

У планах керівництва центру – створення центру протезування та відкриття хірургічного відділення.

Як потрапити:

за направленням із військових госпіталів чи військових частин.

за направленням сімейного лікаря (якщо військовий був демобілізований).

Ми створили цей матеріал як учасник Мережі “Вікно Відновлення”. Все про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win.