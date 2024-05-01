Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні

Українська режисерка Таню Муіньо поставить сценічний виступ цьогорічних представниць на Євробаченні — alyona alyona & Jerry Heil.

Про це виконавиці розповіли у інтерв’ю для Billboard.

“Ви можете собі уявити, що ми відчували, коли зрозуміли, що збираємося з нею працювати? Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею. Вона частина нашої культури”, — розповіли alyona alyona & Jerry Heil виданню.

Українка Таню Муіньо має дві номінації на “Ґреммі”, а також портфоліо з кліпів для Дуа Ліпи, Cardi B, Гаррі Стайлза, гурту Foals, The Weeknd, Дженніфер Лопез та інших виконавців.

Фото: Billboard