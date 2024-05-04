Укриття, спроєктовані за новими ДБН, мають недоліки з точки зору безпеки — експерти

У Києві пройшла конференція "Безпека укриттів: міжнародний та український актуальний досвід", присвячена безпековим нормам та розбору нових вимог до проєктування, українському досвіду війни, стану та правилам використання укриттів.

Про це повідомляє Ольга Терефеєва, керівник проєктів НСАУ, викладач PRO PM.

Експерти, що взяли участь у конференції, визначили основні ризики будівництва укриттів за новими державними будівельними нормами (ДБН):

Небезпека концентрації великої кількості людей в укритті. За словами експертів, розконцетрація — це більш безпечний спосіб, визнаний міжнародною спільнотою експертів. Укриття, спроєктовані за новими ДБН, не витримують прямого влучання ракет. Проста наявність тактильної плитки та смарт рішень не робить простір доступним чи якісним для всіх груп користувачів. За словами експертів, це навпаки може створити ще більші складнощі. Одна з експерток поділилася досвідом проєктування шкіл та громадських просторів за новими ДБН, як такими, що потребують доопрацювання та несуть ризики.

Всі експерти поділилися практичним досвідом та готовністю надати свої напрацювання для внесення змін у діючі ДБН.

Фото: з відкритих джерел