В Україні випустили серіал про коректну комунікацію з людьми із бойовим досвідом

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Наталія Габрух
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В Україні випустили серіал “Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія”. Він розповідає про правила коректної комунікації з військовими, ветеранами та ветеранками. Зокрема, з тими, хто отримав інвалідність та був у полоні.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Серіал допоможе зрозуміти почуття, які переживають люди після повернення додому, навчить правильно спілкуватися з ними та вислуховувати тих, кому потрібно виговоритися. Його герої — військовослужбовці. Вони діляться своїм досвідом комунікації з цивільними”, — йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Упродовж 11 епізодів люди з бойовим досвідом відверто розповідають про те, яка комунікація їх ображає, як і чи потрібно пропонувати їм допомогу, яка подяка буде доречною. А ще — про полон, життя з інвалідністю, гендерні стереотипи, ставлення до чорного гумору тощо. Також у серіалі — поради від авторитетних українських експертів щодо коректної комунікації та взаємодії.

Подивитися серіал можна за посиланням.

Фото: платформа Дія.Освіта

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Опубліковано: 06 травня 2024
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