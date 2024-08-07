Українського оператора номінували на MTV Video Music Awards за кліп для Дуа Ліпи

355
Ірина Маймур
share share

Українського оператора номінували на MTV Video Music Awards за кліп для Дуа Ліпи.

Про це йдеться на сайті премії.

Українець Микита Кузьменко номінований у категорії "Найкраща операторська робота". Він може здобути перемогу за кліп для Дуа Ліпи Illusion, режисеркою якого стала Таню Муіньо.

Найбільше номінацій на премію MTV Video Music Awards отримала Тейлор Свіфт – одразу 10. Також серед лідерів – Post Malone, Аріана Гранде, Емінем та Сабріна Карпентер.

Нагадаємо, що минулоріч Таню Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца. А в січні 2024-го — відео для Дженніфер Лопес.

Раніше ми писали, що Таню Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайлза на пісню Daylight. Українка не вперше працює зі співаком. Його відео As It Was, також зняте режисеркою, потрапило до п’ятірки претендентів на статуетку “Ґреммі” в номінації “Найкраще музичне відео” у 2023 році.

Фото: телеграм-канал “Кінь в пальто від Гуччі”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 серпня 2024
share share
У Києві відкриють перший в Україні ветеранський простір для мусульман У Києві відкриють перший в Україні ветеранський простір для мусульман На озеленення Дарницького району планують витратити 6,3 млн гривень На озеленення Дарницького району планують витратити 6,3 млн гривень У Києві запустили чатбот для пошуку квитків на театральні вистави У Києві запустили чатбот для пошуку квитків на театральні вистави Український банош на італійський манір — рецепт від Марко Черветті Український банош на італійський манір — рецепт від Марко Черветті
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.