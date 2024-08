Українського оператора номінували на MTV Video Music Awards за кліп для Дуа Ліпи.

Про це йдеться на сайті премії.

Українець Микита Кузьменко номінований у категорії "Найкраща операторська робота". Він може здобути перемогу за кліп для Дуа Ліпи Illusion, режисеркою якого стала Таню Муіньо.

Найбільше номінацій на премію MTV Video Music Awards отримала Тейлор Свіфт – одразу 10. Також серед лідерів – Post Malone, Аріана Гранде, Емінем та Сабріна Карпентер.

Нагадаємо, що минулоріч Таню Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца . А в січні 2024-го — відео для Дженніфер Лопес.

Раніше ми писали, що Таню Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайлза на пісню Daylight. Українка не вперше працює зі співаком. Його відео As It Was, також зняте режисеркою, потрапило до п’ятірки претендентів на статуетку “Ґреммі” в номінації “Найкраще музичне відео” у 2023 році.

Фото: телеграм-канал “Кінь в пальто від Гуччі”