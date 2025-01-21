Застосунок, що відстежує ракети й "шахеди", створили одеські розробники: як він працює
Конструкторське бюро "Технарі" з Одеси створило мобільний застосунок "Флюгер", який є частиною системи єППО і попереджає про повітряні загрози, зокрема крилаті ракети та "шахеди".
Про це повідомляє “Суспільне Одеса”.
Застосунок уже доступний для Android у Google Play, а версія для iOS з’явиться найближчим часом.
"Флюгер" показує наявність і напрямок повітряних загроз. Програма використовує систему концентричних кіл радіусом 15, 30 і 45 км для визначення відстані до загрози.
"45 км — це ті самі 3 хвилини, яких теоретично достатньо, щоб людина змогла знайти найбільш безпечне місце", — пояснив співзасновник бюро Геннадій Сульдін.
Програма працює по всій Україні, не потребує реєстрації чи авторизації, а всі дані користувачів залишаються захищеними.
Особливості застосунку:
- Кольорове кодування загроз:
- Зелений — загрози немає.
- Жовтий — тривога, потрібно подбати про безпеку.
- Червоний — безпосередня загроза, необхідно негайно сховатися.
- Здатність відстежувати кілька цілей одночасно.
- Проста установка та безкоштовне користування.
За перші кілька днів роботи "Флюгер" завантажили понад тисячу користувачів. Застосунок уже допоміг врятувати життя.
"Одна з користувачок, побачивши загрозу, встигла сховатися. Вибухом вибило вікно в її оселі, але сама вона не постраждала", — розповів Сульдін.
Розробники планують удосконалювати функціонал "Флюгера" та запустити його версію для iOS. Також КБ "Технарі" працює над виробництвом тренажерів стрілецької зброї та іншими інноваціями.
Фото: "Флюгер"/Google Play; “Твоє Місто”