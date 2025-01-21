Застосунок, що відстежує ракети й "шахеди", створили одеські розробники: як він працює

Конструкторське бюро "Технарі" з Одеси створило мобільний застосунок "Флюгер", який є частиною системи єППО і попереджає про повітряні загрози, зокрема крилаті ракети та "шахеди".

Про це повідомляє “Суспільне Одеса”.

Застосунок уже доступний для Android у Google Play, а версія для iOS з’явиться найближчим часом.

"Флюгер" показує наявність і напрямок повітряних загроз. Програма використовує систему концентричних кіл радіусом 15, 30 і 45 км для визначення відстані до загрози.

"45 км — це ті самі 3 хвилини, яких теоретично достатньо, щоб людина змогла знайти найбільш безпечне місце", — пояснив співзасновник бюро Геннадій Сульдін.

Програма працює по всій Україні, не потребує реєстрації чи авторизації, а всі дані користувачів залишаються захищеними.

Особливості застосунку:

Кольорове кодування загроз: Зелений — загрози немає. Жовтий — тривога, потрібно подбати про безпеку. Червоний — безпосередня загроза, необхідно негайно сховатися.

Здатність відстежувати кілька цілей одночасно.

Проста установка та безкоштовне користування.

За перші кілька днів роботи "Флюгер" завантажили понад тисячу користувачів. Застосунок уже допоміг врятувати життя.

"Одна з користувачок, побачивши загрозу, встигла сховатися. Вибухом вибило вікно в її оселі, але сама вона не постраждала", — розповів Сульдін.

Розробники планують удосконалювати функціонал "Флюгера" та запустити його версію для iOS. Також КБ "Технарі" працює над виробництвом тренажерів стрілецької зброї та іншими інноваціями.

Фото: "Флюгер"/Google Play; “Твоє Місто”