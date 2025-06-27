Анна Вінтур залишає посаду головної редакторки Vogue

Британська журналістка й письменниця Анна Вінтур більше не очолюватиме американський журнал Vogue, пише Forbes.

Про своє рішення вона повідомила команду на внутрішній зустрічі 25 червня. Інформацію підтвердив холдинг Condé Nast, якому належить журнал.

Вінтур була головною редакторкою Vogue USA понад 36 років, зробивши його головним модним медіа світу.

Попри це, Вінтур залишатиметься глобальною редакторкою всіх версій Vogue та головною контент-директоркою Condé Nast. Вона й надалі куруватиме всі бренди компанії, окрім The New Yorker.

Американський Vogue вперше за десятиліття шукатиме нового керівника редакції, однак не на позицію головного редактора, а на посаду керівника редакційного контенту, пише Business of Fashion. Таку модель уже використовують у Великій Британії, Франції, Японії, Китаї, Індії, Тайвані, Іспанії, Німеччині, Італії та на Близькому Сході.

Вінтур очолила американський Vogue у 1988 році, замінивши на посаді Грейс Мірабеллу. До цього протягом декількох років вона працювала головною редакторкою британської версії видання. Саме на чолі з нею журнал пережив оновлення формату: обкладинки знімали з природним освітленням поза студіями, а на сторінках частіше з’являлися зірки, а не лише моделі. Також Вінтур стала співголовою Met Gala й обличчям усієї fashion-індустрії.