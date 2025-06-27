Помер автор саундтреку до "Місії нездійсненної" Лало Шифрін

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Артем Черничко
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Аргентинсько-американський піаніст і композитор Лало Шифрін, відомий культовою темою до серіалу та фільмів "Місія нездійсненна", пішов з життя у віці 93 років. Причиною смерті стали ускладнення від пневмонії, пише BBC.

За свою понад шістдесятирічну кар'єру Шифрін написав музику до понад 100 кіно- й телепроєктів. Композитор був шість разів номінований на "Оскар" і здобув чотири премії "Греммі". Майже всі — за культову тему до серіалу "Місія нездійсненна" (1966—1973), яку він згодом адаптував для кінофраншизи з Томом Крузом. Композиція була написана в незвичайному розмірі 5/4.

Серед його інших значних робіт — музика до фільмів "Афера II", "Холоднокровний Люк", "Жах Амітівілля" та "Брудний Гаррі". У 2018-му Шифрін отримав почесний "Оскар" за досягнення. Приймаючи нагороду від Клінта Іствуда, музикант назвав її кульмінацією мрії, що підсумувала його життєвий шлях у створенні музики для кіно. "Місія виконана", — заявив він тоді.

Лало народився у музичній родині в Буенос-Айресі 1932 року. Він навчався класичному фортепіано, а в юному віці переїхав до Парижа, де грав джаз разом із Діззі Гіллеспі й Еллою Фіцджеральд. Після переїзду до США Шифрін почав працювати в Голлівуді, поєднуючи джаз, класику й сучасну музику.

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Опубліковано: 27 червня 2025
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