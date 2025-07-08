Кендрік Ламар став героєм курсу в американському університеті

Темпльський університет у Філадельфії з осені 2025 року запроваджує новий курс під назвою "Кендрік Ламар та мораль M.A.A.D City". Викладатиме його доцент кафедри африканістики й афроамериканських досліджень Тімоті Велбек.

Про це повідомляє Hypebeast.

Курс досліджуватиме життя й музику репера через афроцентричну призму, вивчаючи соціально-економічні та культурні умови його рідного міста Комптон та вплив міської політики на теми в його творчості.

"Кендрік – один із провідних голосів свого покоління, здатних формулювати різні динаміки життя темношкірих і прагнення до самореалізації, – пояснює автор курсу.

Студенти зануряться у ліричний геній Ламара, аналізуючи, як його розповіді, звучання та соціальний коментар еволюціонували з часом. На заняттях також виступатимуть запрошені спікери, які тісно співпрацювали з репером, даючи ексклюзивну інформацію про його творчий шлях, культурний вплив і спадщину.

Кендрік Ламар – один з найвпливовіших сучасних хіп-хоп виконавців. Він є володарем 22 премій "Греммі" та Пулітцерівської премії.