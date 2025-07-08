В Україні вперше затвердили єдині правила перевезення тварин в автобусах

Кабінет міністрів України вперше затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні.

Ці норми, розроблені Міністерством розвитку громад та територій спільно з UAnimals, мають підвищити комфорт, безпеку пасажирів і забезпечити гуманне поводження з тваринами. Раніше існували нечіткі та неоднозначні норми, що створювало плутанину для перевізників і пасажирів.

Основні положення нових правил:

Загальні вимоги: для всіх домашніх тварин обов'язкова наявність ветеринарного документа.

Дрібні тварини (до 10 кг): повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках з абсорбуючим дном. Їх можна розмістити на руках, під сидінням або на окремо викупленому місці.

Собаки середнього та великого розміру (10–45 кг): Дозволені виключно в наморднику та на повідку. Пасажир має викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі. Одночасно в салоні можна перевозити не більше однієї тварини, або двох, якщо їх супроводжує одна людина.

Собаки понад 45 кг: можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі: Перевозяться безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку — поряд з особою з інвалідністю, яку вони супроводжують.

Рішення уряду набуде чинності після його офіційної публікації та буде обов'язковим для виконання всіма перевізниками на внутрішніх і міжнародних автобусних перевезеннях.