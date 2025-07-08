В Україні вперше затвердили єдині правила перевезення тварин в автобусах

439
Артем Черничко
share share

Кабінет міністрів України вперше затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні.

Ці норми, розроблені Міністерством розвитку громад та територій спільно з UAnimals, мають підвищити комфорт, безпеку пасажирів і забезпечити гуманне поводження з тваринами. Раніше існували нечіткі та неоднозначні норми, що створювало плутанину для перевізників і пасажирів.

Основні положення нових правил:

  • Загальні вимоги: для всіх домашніх тварин обов'язкова наявність ветеринарного документа.

  • Дрібні тварини (до 10 кг): повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках з абсорбуючим дном. Їх можна розмістити на руках, під сидінням або на окремо викупленому місці.

  • Собаки середнього та великого розміру (10–45 кг): Дозволені виключно в наморднику та на повідку. Пасажир має викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі. Одночасно в салоні можна перевозити не більше однієї тварини, або двох, якщо їх супроводжує одна людина.

  • Собаки понад 45 кг: можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

  • Собаки-поводирі: Перевозяться безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку — поряд з особою з інвалідністю, яку вони супроводжують.

Рішення уряду набуде чинності після його офіційної публікації та буде обов'язковим для виконання всіма перевізниками на внутрішніх і міжнародних автобусних перевезеннях.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 08 липня 2025
share share
Позбавлення німоти: як грек Кунелліс звернувся до історії України, коли ми її проігнорували Позбавлення німоти: як грек Кунелліс звернувся до історії України, коли ми її проігнорували У Києві знесли останню "японську" АЗС У Києві знесли останню "японську" АЗС Кендрік Ламар став героєм курсу в американському університеті Кендрік Ламар став героєм курсу в американському університеті Скарлетт Йоганссон стала найкасовішою акторкою в історії кіно Скарлетт Йоганссон стала найкасовішою акторкою в історії кіно
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.