Джейсон Момоа поголився вперше за 6 років — для зйомок у новій "Дюні"

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Артем Черничко
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Актор Джейсон Момоа поголив бороду вперше за шість років, щоб повернутися до ролі Дункана Айдахо у фільмі "Дюна: Частина третя" Дені Вільньова. Він зазначив, що востаннє голився для зйомок першої "Дюни", пише Variety.

Момоа опублікував відео процесу, коментуючи: "Лише для тебе, Дені". Згодом актор додав: "Чорт забирай! Я ненавиджу це".

Його персонаж, майстер меча Дункан Айдахо загинув у першому фільмі. Повернення Айдахо у третій частині відповідає книжковій серії Френка Герберта, де він відроджується як клон. Сюжет фільму буде заснований на романі "Месія Дюни". Дія відбувається через 12 років після того, як Пол Атрід зайняв престол імператора.

У "Дюні: Частина третя" також з'являться Тімоті Шаламе, Зендая та Флоренс П'ю. До акторського складу приєдналися син Джейсона Момоа Накоа-Волф Момоа та зірка серіалу "Бункер" Айда Брук, які зіграють Лето II та Ганіму, близнюків Пола Атріда та Чані.

Прем'єра фільму "Дюна: Частина третя" запланована на грудень 2026 року.

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Опубліковано: 31 липня 2025
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