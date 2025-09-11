Два кольори незалежності: хроніки України очима Олександра Глядєлова

В Українському домі відкрилася виставка “І побачив я” фотографа-документаліста Олександра Глядєлова — 323 чорно-білих знімки, зроблені за останні 35 років. На прохання БЖ Зоя Звиняцьківська розповідає, якою Глядєлов побачив Україну — замурзану та прекрасну — і як навчився приймати її.

Експозиція Глядєлова — першого фотографа, чия персональна виставка експонується в Українському домі, — це майже вичерпний курс історії незалежної України.

Фото: Руслан Сингаєвський

Минуле у світі Глядєлова пов’язано системою рифм і перекличок із сьогоденням (і навпаки). Історичний канон — суспільні домовленості про те, що пам’ятати, а що ні — піднімає одні події на котурни, інші — відводить у тінь. Але погляд Глядєлова працює проти канону: він підсвічує напівзабуті історії минулого.

Фото: Руслан Сингаєвський

Київ, Будинок офіцерів, 1991 рік, історичний Другий з’їзд Спілки офіцерів України. Чоловік у костюмі з шевченківськими вусами стоїть поміж двох офіцерів у радянській формі. Водночас боязко і вперто він показує залі, яка вочевидь повна радянських офіцерів, складений із пальців тризуб, — ще нещодавно заборонений, а на початку 90-х незрозумілий багатьом символ. Світлина, попри урочистість, виглядає комічно — якщо не знати, що саме на цих зборах було затверджено текст Військової присяги України. Це та сама Присяга, яку складають солдати і сьогодні, щодня, під час війни.

Ліворуч — перший голова спілки, полковник Вілен Мартиросян, праворуч — перший Міністр оборони України після відновлення незалежності, генерал-полковник Костянтин Морозов. Київ, 28 липня 1991 р.

Або 2001 рік, молода родина, немовля із Закарпаття. Дитина летить з рук тата до рук мами. Зараз цей хлопчик — вчений, мікробіолог і військовий, який вирішив повернутися з-за кордону в перші дні повномасштабної війни. Усе на фотографіях Глядєлова перегукується з чимось іншим: так звані “самосели” з покинутих сіл у Чорнобильській зоні відображаються в мешканцях Донеччини, до яких у 2014 році першими постукала війна.

Селище Денищі, Житомирська область, 1998 р.

Фотографії Глядєлова з’єднують не тільки 1990-ті з 2020-ми — його історична екскавація глибша. Ковпаківка, село посередині між Полтавою та Дніпром, питомо козацькі землі, які прозвали колгоспом “Росія”. Кадри з процесу розпаювання земель, серед яких йде учорашній колгоспник, нагадують таких самих українців, які так само розпайовували землю сто років тому під час Перших визвольних змагань.

Перші українські фермери. Дніпропетровська область, колгосп «Росія», березень 1991 р.

Так само провалюють глядача в товщу історії кадри Революції на граніті. Погляд фотографа виводить з фокусу уваги зайве, несуттєве, як-от фасон одягу або щось інше, що могло б прив'язати глядача до часу. Натомість на першому плані молоді обличчя — сповнені сміливості та віри в майбутнє, точно як на світлинах сторічної давнини.

Роботи Глядєлова з АТО — негласної, майже непублічної війни, яка існувала на маргінесі суспільної свідомості, — гарний приклад логіки фотографа. Найважливіше не завжди там, куди прикута суспільна увага, але завжди там, де люди — живуть, страждають і помирають. У цьому сенсі він займається підвальною соціальною фотодокументацією, яка і зробила його відомим в Україні та за кордоном.

Бієць ЗСУ за день до штурму. Грабське під Іловайськом. 17 серпня 2014 р.

Бійці ЗСУ готують боєкомплект під час вуличних боїв у Іловайську. 20 серпня 2014 р.



Глядєлов протягом кількох років споглядав за наркозалежними українцями та безпритульними дітьми. Олексій Кутусенко робить собі ін'єкцію опію в шию. Наступний кадр — його могила, він помер за рік від СНІДу. Далі: світлини дітей, що живуть на вулиці. Зовсім маленькі, до 10 років, вони нюхають клей, сплять на землі, розігрують у карти десь здобуту шоколадку, сидячи в проваллі під залізничною платформою.

Олексій Кутусенко. Одеса, 1998 р.

Безпритульний хлопчик Вітя вдихає клей. Київ, 1996 р.

Під час кураторської екскурсії Олександра Глядєлова спитали, як він ставиться до героїв світлин. Він відповів: “Я їх приймаю. Я приймаю цих людей у тому стані, в якому вони є, і просто намагаюся їм допомогти. Тоді зʼявляється довіра”. Вочевидь Глядєлов прийняв країну — таку, якою вона була і є в різні моменти історії, — і просто намагався їй допомогти. Вочевидь країна відповіла на це довірою і показала себе такою, як вона є.



Усі фото, якщо не зазначено інакше: Олександр Глядєлов