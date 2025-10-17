Оскару Вайлду повернули читацький квиток, анульований 130 років тому через гомосексуальність

Британська бібліотека вшанувала пам'ять видатного ірландського письменника Оскара Вайлда, перевидавши його читацький квиток. Це сталося через 130 років після того, як оригінальний квиток було анульовано через його вирок за гомосексуальні стосунки, що на той час вважалося кримінальним злочином. Про це пише BBC.

Новий квиток вручили його онукові, письменнику Мерліну Голланду, на церемонії з нагоди 171-го дня народження Вайлда. Він назвав цей крок «чудовим жестом прощення», додавши, що дух його діда «буде зворушений».

An historic night at ⁦@britishlibrary⁩ as Dame Carol Black, chair, restored Oscar Wilde’s reader’s ticket to his grandson Merlin Holland 130 years after it was cancelled on Wilde’s imprisonment in 1895. Rupert Everett & I were proud to be part of the very special evening. pic.twitter.com/3ENCcduwI5 — Gyles Brandreth (@GylesB1) October 16, 2025

Оскар Вайлд був виключений з читального залу бібліотеки (тоді це був читальний зал Британського музею) у 1895 році. Це відбулося після того, як його визнали винним і засудили до двох років каторжних робіт.

Вирок письменник отримав після того, як програв судовий процес проти лорда Квінсбері, який публічно звинуватив його у гомосексуальності, дізнавшись про стосунки Вайлда зі своїм сином, лордом Альфредом Дугласом (Бозі).

Голова Британської бібліотеки Керол Блек назвала Вайлда однією з найвизначніших літературних постатей XIX століття. За її словами, бібліотека сподівається не лише вшанувати пам'ять Вайлда, але й визнати несправедливість і страждання, з якими він зіткнувся внаслідок вироку.