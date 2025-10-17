Оскару Вайлду повернули читацький квиток, анульований 130 років тому через гомосексуальність

Артем Черничко
Британська бібліотека вшанувала пам'ять видатного ірландського письменника Оскара Вайлда, перевидавши його читацький квиток. Це сталося через 130 років після того, як оригінальний квиток було анульовано через його вирок за гомосексуальні стосунки, що на той час вважалося кримінальним злочином. Про це пише BBC.

Новий квиток вручили його онукові, письменнику Мерліну Голланду, на церемонії з нагоди 171-го дня народження Вайлда. Він назвав цей крок «чудовим жестом прощення», додавши, що дух його діда «буде зворушений».

Оскар Вайлд був виключений з читального залу бібліотеки (тоді це був читальний зал Британського музею) у 1895 році. Це відбулося після того, як його визнали винним і засудили до двох років каторжних робіт.

Вирок письменник отримав після того, як програв судовий процес проти лорда Квінсбері, який публічно звинуватив його у гомосексуальності, дізнавшись про стосунки Вайлда зі своїм сином, лордом Альфредом Дугласом (Бозі).

Голова Британської бібліотеки Керол Блек назвала Вайлда однією з найвизначніших літературних постатей XIX століття. За її словами, бібліотека сподівається не лише вшанувати пам'ять Вайлда, але й визнати несправедливість і страждання, з якими він зіткнувся внаслідок вироку.

Опубліковано: 17 жовтня 2025
