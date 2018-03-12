– Чи будете вирішувати якось проблему з паркуванням?

– Архітектори кажуть, що є можливість побудувати підземний паркінг: нам можна заглибитися на три поверхи. Але, швидше за все, ми обмежимося одноповерховим або двоповерховим паркінгом, на кожному поверсі якого може розміститися близько 300 машин. Можливо, буде ліфт, що опускає автомобілі, або ж звичайний заїзд-виїзд.

Зараз йде процес узгодження, вирішується питання доцільності. Ось ЦУМ побудував паркінг, і що? Один поверх працює, всі решта законсервовані.

– Є вже розуміння, скільки може тривати реставрація і скільки вона буде коштувати?

– Ми сподіваємося, що вона почнеться найближчим часом, але конкретних термінів і бюджет поки назвати не можу. Поки невідомо також, чи буде це реставрація за гроші міста, або інвестора. Ось тому цей проект такої довготривалий.

Зрозумійте, для того, щоб почати щось робити, мені потрібно було погасити борги. Коли я прийшов на посаду директора в 2015 році, у ринку було близько трьох мільйонів гривень боргу перед бюджетом. Два мільйони ми закрили в другому кварталі 2016 року, а перед цим новим роком — залишок. Потім у десять разів збільшили чистий прибуток. Але є якась стеля, якої ти рано чи пізно досягаєш. Приміщення заповнюється [орендарями — БЖ], місця більше немає, я ж не можу вирости в бік.

– Що буде зроблено в першу чергу? У фінплані на 2018 рік сказано, наприклад, про плани замінити прилавки.

– У 2018 році ми замінимо покриття прилавків, полички будуть в єдиному стилі. Вже поміняли покриття в м'ясному відділі. Продавців риби вишикуємо в один ряд. Зробимо нормальне відведення води. Цього року поміняємо холодильники.