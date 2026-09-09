Мешканці Умані вперше в Україні домоглися дострокового звільнення мера з посади

Міська голова Умані Ірина Плетньова достроково залишає посаду після того, як місцеві виборці ініціювали процедуру її відкликання. Це перший такий випадок в Україні.

З’їзд партії «За майбутнє», від якої Плетньову обрали мером, одностайно підтримав припинення її повноважень. Про це повідомив голова партії, народний депутат Тарас Батенко «Главкому».

Процедура розпочалася 26 липня. Тоді збори виборців Уманської міської територіальної громади внесли пропозицію про відкликання Плетньової та створили ініціативну групу для збору підписів.

Ініціатори заявили, що робота міської голови, на їхню думку, не відповідала основним положенням передвиборної програми партії «За майбутнє», від якої її обрали.

Серед претензій називали підвищення тарифів на воду, утримання будинків і прибудинкових територій та проїзд у громадському транспорті. Також ініціатори критикували якість води, закриття під час війни семи дитячих садків і двох дошкільних підрозділів.

Окремо вони висловлювали претензії до організації роботи міської голови, зокрема її закордонних відряджень, а також до рішень міської ради щодо землі та комунального майна. Ініціативна група зібрала 6710 підписів виборців.

7 вересня Уманська міська територіальна виборча комісія завершила їхню перевірку. Дійсними визнали 6421 підпис, ще 289 не врахували через порушення. Підтверджена кількість підписів перевищила число голосів, які Плетньова отримала на виборах мера у 2020 році. Тоді за неї проголосували 6074 виборці.

Після перевірки підписів ТВК звернулася до партії «За майбутнє». З’їзд партії мав ухвалити остаточне рішення щодо відкликання мера.

«Ми поважаємо рішення людей, народної ініціативи, яка провела збір підписів. Територіальна комісія визначила, що підписи були достовірні, винесла своє рішення. З’їзд партії “За майбутнє” підтримує рішення народної ініціативи», — заявив Батенко.

Обов'язки міського голови Умані тимчасовово виконуватиме Ростислав Заволока від «Слуги народу». За законом, секретар міської ради здійснює повноваження мера до обрання нового міського голови на позачергових виборах.

Водночас Плетньова не погоджується з результатами перевірки підписів. Вона заявляла про намір оскаржити рішення територіальної виборчої комісії в суді.