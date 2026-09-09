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Дві українські ілюстраторки перемогли на міжнародній премії World Illustration Awards 2026

Іван Назаренко 09 вересня 2026
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Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер та Аліна Ковтун стали переможницями міжнародної премії World Illustration Awards 2026. Результати оголосили на сайті нагороди.

World Illustration Awards — міжнародна премія у сфері ілюстрації, заснована Асоціацією ілюстраторів Великої Британії. Вона відзначає роботи ілюстраторів з усього світу та приймає заявки як від відомих авторів, так і від початківців.

Цього року на конкурс подали понад 4500 робіт із 83 країн. До довгого списку увійшли 446 робіт, а до короткого — 200.

Маргарита Вінклер отримала нагороду в категорії «Професійна анімація» за анімаційний короткометражний фільм «Dreamtracks».

У роботі вона переосмислює подорожі потягом Україною та відчуття туги за домом. За словами ілюстраторки, фільм передає «сновидний стан підвішеності між пунктами призначення».

Аліна Ковтун перемогла в категорії «Професійна обкладинка книги» за альтернативну обкладинку роману Мони Авад «Зайчик».

Під час роботи над дизайном Ковтун надихалася тривожною атмосферою книги, її чорним гумором і розмитою межею між реальністю та уявою. У результаті вона використала символічну візуальну мову.

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