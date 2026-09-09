Дві українські ілюстраторки перемогли на міжнародній премії World Illustration Awards 2026

Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер та Аліна Ковтун стали переможницями міжнародної премії World Illustration Awards 2026. Результати оголосили на сайті нагороди.

World Illustration Awards — міжнародна премія у сфері ілюстрації, заснована Асоціацією ілюстраторів Великої Британії. Вона відзначає роботи ілюстраторів з усього світу та приймає заявки як від відомих авторів, так і від початківців.

Цього року на конкурс подали понад 4500 робіт із 83 країн. До довгого списку увійшли 446 робіт, а до короткого — 200.

Маргарита Вінклер отримала нагороду в категорії «Професійна анімація» за анімаційний короткометражний фільм «Dreamtracks».

У роботі вона переосмислює подорожі потягом Україною та відчуття туги за домом. За словами ілюстраторки, фільм передає «сновидний стан підвішеності між пунктами призначення».

Аліна Ковтун перемогла в категорії «Професійна обкладинка книги» за альтернативну обкладинку роману Мони Авад «Зайчик».

Під час роботи над дизайном Ковтун надихалася тривожною атмосферою книги, її чорним гумором і розмитою межею між реальністю та уявою. У результаті вона використала символічну візуальну мову.