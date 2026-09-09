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У Києві запустять нічні автобуси на час комендантської години

Кирило Шостак 09 вересня 2026
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У Києві запустять нічні автобуси на час комендантської години

Із ночі 10 вересня в Києві почнуть діяти чотири тимчасові автобусні маршрути, які з’єднають Центральний залізничний вокзал із житловими масивами. Автобуси їздитимуть під час комендантської години, зокрема будуть перевозити пасажирів потягів, які прибувають уночі.

Як зазначили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, автобуси курсуватимуть із 1:00 до 5:00. Із житлових масивів до вокзалу вони вирушатимуть раніше, відповідно до графіка. Орієнтовний інтервал руху — 60 хвилин.

Основні напрямки маршрутів:

  • № 131-Н: Центральний вокзал → Північний міст → Троєщина → Лісовий масив → метро «Дарниця» → Русанівка → міст Патона → Центральний вокзал.
  • № 132-Н: Центральний вокзал → Берестейський проспект → Виноградар → площа Тараса Шевченка → метро «Мінська» → Оболонь → Поділ → Центральний вокзал.
  • № 133-Н: Центральний вокзал → Солом’янська площа → Севастопольська площа → Деміївка → Голосіїв → Теремки → вулиця Тулузи → Борщагівка → Відрадний → Центральний вокзал.
  • № 134-Н: Центральний вокзал → Либідська площа → міст Патона → Дарницька площа → Харківський масив → Позняки → Березняки → Центральний вокзал.

Посадка та висадка на зупинках здійснюватимуться на вимогу. Пасажирів просять заздалегідь планувати поїздки з урахуванням графіка руху.

Повні маршрути з усіма зупинками та ілюстративними картами можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, від сьогодні у Києві в тестовому режимі змінюють роботу «зеленої» лінії метро під час повітряної тривоги. За жовтого рівня загрози поїзди перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра через Південний міст.

Також повідомлялося, що в Києві комендантську годину скоротять на одну годину. Від 10 вересня вона триватиме з 01:00 до 05:00. Графік роботи громадського транспорту в Києві подовжать на одну годину.

Nadin Nandin / Pexels
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