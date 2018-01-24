Потрескавшаяся краска на стенах, грязный лифт, мусор на этаже. Да, это типичная картина в подъездах многих киевских высоток.

Мы нашли двух киевлянок, которые не захотели с этим мириться. Одна из них сумела убедить соседей сделать ремонт совместно, вторая — решила не тратить на это время и сама привела подъезд в порядок.

Рассказываем, было ли это сложно, во сколько обошлось и как повлияло на жителей дома.