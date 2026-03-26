Одесити вийшли на мітинг проти знесення пам’ятки архітектури в центрі міста

Артем Черничко 26 березня 2026
У четвер, 26 березня, на Французькому бульварі в Одесі проходила мирна акція на захист історичних будівель колишнього заводу шампанських вин, який почали зносити цього тижня. На мітинг вийшли близько 100 містян із плакатами, повідомляє місцеве видання «Море людей».

Учасники перекривали дорогу та скандували: «Незаконній забудові — ні», «Одеса — наш дім, ми в ньому живемо» та «Не дамо знищити Одесу».

На тлі суспільного резонансу прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Водночас в Одеській ОДА повідомили, що профільний департамент уже видав припис про негайне припинення робіт. Власника будівлі зобов’язали надати науково-проєктну документацію та винесли постанову про фінансові санкції, зазначає «Думська».

Демонтаж історичної споруди на Французькому бульварі розпочався вночі 24 березня, під час масованої повітряної атаки на місто. Йдеться про «Будівлю складів удільного виноробства» — пам’ятку архітектури місцевого значення, зведену в 1895 році архітектором Левом Влодеком. Цей об'єкт був частиною комплексу «Виноробні підвали Франсуа Нуво», заснованого ще в середині XIX століття.

Нагадаємо, у вересні 2021 року комплекс «Одесавинпром» приватизувала компанія ТОВ «Каплор 7». У серпні 2025 року на території заводу вже знесли частину промислових корпусів.

