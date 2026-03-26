Пол Маккартні анонсував новий альбом — зі спогадами про дитинство й Джона Леннона

83-річний Пол Маккартні оголосив про вихід свого 18-го сольного альбому під назвою The Boys of Dungeon Lane. Назва платівки відсилає до маршруту з Ліверпуля до узбережжя Спік — району, де легендарний «бітл» провів своє раннє дитинство, пише The Guardian.

Новий запис із 14 треків описують як найбільш інтроспективну роботу Маккартні. Це колекція рідкісних спогадів, якими музикант ніколи раніше не ділився, а також нових пісень про кохання. Музично альбом охоплює всю кар'єру сера Пола: від року в стилі Wings до фірмових гармоній The Beatles.

Головний сингл Days We Left Behind уже пролунав на BBC Radio Merseyside. Маккартні наполіг, щоб першими пісню почули саме мешканці його рідного Мерсісайду.

«Це пісня-спогад. Я часто думаю про дні, які залишилися позаду, і питаю себе: чи не забагато я пишу про минуле? Але хіба можна писати про щось інше? У середині треку є частина про Джона [Леннона] та Фортлін-роуд — вулицю, де я жив», — розповів музикант.

Робота над платівкою тривала в перервах між концертами світового турне Маккартні у студіях Лос-Анджелеса та Сассекса. У текстах Пол з незвичайною відкритістю розповідає про своє повоєнне дитинство, батьків та формування стосунків із Ленноном і Гаррісоном ще до появи The Beatles.

Попередній сольний альбом музиканта McCartney III вийшов у 2020 році.