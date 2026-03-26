Львів забезпечить протезами ветеранів і спортсменів з інвалідністю

Львівська міська рада оголосила програму підтримки ветеранів та спортсменів з інвалідністю на 2026–2030 роки. Місто частково або повністю покриватиме витрати на сучасні протези, зокрема спеціалізовані спортивні моделі, які часто є недоступними без додаткового фінансування.

Програма розрахована на дві основні категорії: ветеранів війни, які потребують якісної реабілітації, а також спортсменів з інвалідністю, які представляють Львів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Рішення про обсяг фінансової підтримки для кожного заявника ухвалюватиме спеціальна комісія після індивідуального розгляду випадку.

Оскільки сучасні компоненти для активного способу життя є дороговартісними, бюджетні кошти спрямують не лише на придбання базових чи спортивних протезів. Програма також покриватиме витрати на виготовлення, індивідуальне налаштування та адаптацію виробів до потреб конкретної людини. Це дозволить ветеранам та атлетам швидше повернутися до тренувань і повноцінного життя в громаді.

Мета ініціативи — зробити високотехнологічне протезування у Львові доступнішим, перетворивши технічну допомогу на інструмент соціальної адаптації.