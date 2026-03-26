Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Жінка, що стріляла по будинку Ріанни, не визнала провини — їй загрожує довічне ув'язнення

Іван Назаренко 26 березня 2026
337

У США 35-річна мешканка Флориди Іванна Лісетт Ортіс не визнала провини у справі про стрілянину біля будинку співачки Ріанни в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє BBC.

За даними слідства, 8 березня жінка під’їхала до маєтку в районі Беверлі-Гіллз і відкрила вогонь із напівавтоматичної гвинтівки. У будинку на той момент перебували сама Ріанна, її партнер A$AP Rocky, їхні троє дітей, а також інші люди. Ніхто не постраждав.

Прокуратура стверджує, що Ортіс зробила близько 20 пострілів і втекла з місця події. Пізніше її автомобіль знайшли приблизно за 12 кілометрів у районі Шерман-Оукс, де зловмисницю й затримали.

Жінці висунули обвинувачення у замаху на вбивство, а також понад десять додаткових епізодів, зокрема напад з використанням вогнепальної зброї та стрілянину по житловому об’єкту.

Слідчі також вважають, що напад міг бути спланованим. За їхніми словами, у підозрюваної була перука, яку вона нібито хотіла використати як маскування.

Ортіс, котра працювала логопедом, нині перебуває під вартою. Суд відмовився зменшити заставу — її встановили у $1,8 мільйона. Крім того, затриманій заборонили займатися професійною діяльністю в Каліфорнії на час розгляду справи.

Наступне судове засідання призначене на 8 квітня. Якщо провину доведуть, жінці загрожує довічне ув’язнення.

Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.