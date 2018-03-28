В ту ніч у моєму районі, на Оболоні викрали п'ять однакових авто. Два чорних, два білих і мою, червоненьку.

Вони всі були під гарною, найсучаснішою сигналізацією. Одна з викрадених машин була припаркована під камерою відеоспостереження.

Потім, вже коли слідчі переглядали запис, виявилося, що час викрадення — 57 секунд. Тобто, менше ніж хвилину: хтось підходить до машини, просто відкриває, сідає та їде. Ніяких там колупань у замку, у них були заводські ключі, і було очевидно, що злодії полювали конкретно за цією моделлю. Жодна з викрадених машин так і не була знайдена.