Міністерство культури України виділить $500 тисяч на підтримку малих книжкових видавництв

Міністерство культури України, Український інститут книги, KSE Foundation та міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» запускають грантову програму на $500 тисяч для малих видавництв, повідомили у Міністерстві культури.

Перше коло відбору відкриють у листопаді 2026 року, а підтримку планують надати щонайменше 20 видавництвам.

Програма розрахована на видавництва, які випускають до 20 нових найменувань на рік. Гранти передусім покриватимуть виробничі витрати, зокрема друк накладів. Обов’язкового співфінансування не передбачено.

Один грант може охоплювати кілька накладів різних книжок — як втрачених через російські обстріли, так і тих, що раніше не видавалися.

Потреба в такій підтримці виникла через масштабні втрати книжкової галузі. Цього літа внаслідок російських ударів по друкарнях і складах згоріли понад 13 мільйонів нових українських книжок. Прямі збитки галузі оцінюють щонайменше у 1,75 мільярди гривень.

«Малі видавництва — це особливо вразлива ланка індустрії», — зазначила заступниця міністра культури Богдана Лаюк. За її словами, програму планують розширити наступного року, якщо перший відбір буде успішним.

Збір коштів та адміністрування програми забезпечить KSE Foundation. Фонд також звітуватиме перед донорами про використання коштів і результати програми.