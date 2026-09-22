У Вестмінстерському абатстві встановлять меморіал Толкіну — автору «Володаря перснів»

У Вестмінстерському абатстві в Лондоні навесні 2027 року відкриють новий меморіал на честь англійського письменника Дж. Р. Р. Толкіна — автора «Володаря перснів» і «Гобіта». Про це представники абатства повідомили у соціальних мережах.

Меморіал з’явиться у знаменитому «Куточку поетів» поруч із пам’ятними знаками іншим відомим письменникам, зокрема К. С. Льюїсу — другові Толкіна й автору «Хронік Нарнії».

Меморіал заввишки близько 2,5 метра вмонтують у кам’яну колону абатства. Його дизайн натхнений Деревом Амаліона (Tree of Amalion) — фантастичним деревом із різними формами листя та квітів, яке Толкін неодноразово малював. Для письменника воно уособлювало його літературну творчість — власне «Дерево оповідей».

Проєкт створив художник Стівен Бродбент із Честера.

Меморіал зроблять переважно з місцевих порід деревини, поширених у Великій Британії. До нього також включать частину знаменитої чорної сосни, відомої як «дерево Толкіна». Ця сосна росла в ботанічному саду Оксфордського університету та була одним з улюблених дерев письменника під час його роботи в Оксфорді. 2014 року дерево спиляли.

Більшу частину професійного життя Толкін провів в Оксфордському університеті, де викладав давньоанглійську, середньоанглійську та давньоскандинавську мови. Паралельно він писав фентезійні твори, дитячі оповідання та вірші, створював ілюстрації, а також вигадував власні мови й абетки.

Створення меморіалу підтримала Tolkien Estate — організація, що управляє літературною спадщиною Дж. Р. Р. Толкіна та правами на його твори. Його відкриття запланували на весну 2027 року: тоді виповниться 90 років від виходу «Гобіта» та 50 років від публікації «Сильмариліона».

Очільник Вестмінстерського абатства Девід Гойл зазначив, що меморіал вшановуватиме Толкіна як оповідача, науковця і письменника. За його словами, Толкін допоміг читачам осмислювати цінність життя, чеснот, мужності та ціну відданості їм.

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