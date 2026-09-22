Панно «Квітка Буття» у львівському училищі хочуть визнати об’єктом культурної спадщини

У Львові декоративно-керамічне панно «Квітка Буття» рекомендували внести до переліку об’єктів культурної спадщини. Рішення ухвалила Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини, повідомляє Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Панно створили 1989 року, воно розташоване в коридорі Вищого професійного училища №29 на вулиці Тараса Шевченка, 116. Авторка твору — заслужена художниця України Ганна-Оксана Липа, а виготовили його на Львівській кераміко-скульптурній фабриці.

«Квітка Буття» є прикладом монументально-декоративного мистецтва кінця 1980-х років. У композиції поєднані органічні та геометризовані форми, її образи звертаються до тем життя, розвитку та духовної цілісності, розповіли в департаменті.

Панно зроблене із шамоту та емалей. У разі надання йому статусу об’єкта культурної спадщини предмет охорони включатиме композицію, автентичні матеріали й фактуру, художньо-образне рішення та первісне місце розташування в інтер’єрі училища.