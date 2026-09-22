Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Панно «Квітка Буття» у львівському училищі хочуть визнати об’єктом культурної спадщини

Іван Назаренко 22 вересня 2026
95

У Львові декоративно-керамічне панно «Квітка Буття» рекомендували внести до переліку об’єктів культурної спадщини. Рішення ухвалила Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини, повідомляє Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Панно створили 1989 року, воно розташоване в коридорі Вищого професійного училища №29 на вулиці Тараса Шевченка, 116. Авторка твору — заслужена художниця України Ганна-Оксана Липа, а виготовили його на Львівській кераміко-скульптурній фабриці.

«Квітка Буття» є прикладом монументально-декоративного мистецтва кінця 1980-х років. У композиції поєднані органічні та геометризовані форми, її образи звертаються до тем життя, розвитку та духовної цілісності, розповіли в департаменті.

Панно зроблене із шамоту та емалей. У разі надання йому статусу об’єкта культурної спадщини предмет охорони включатиме композицію, автентичні матеріали й фактуру, художньо-образне рішення та первісне місце розташування в інтер’єрі училища.

Фото: Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА
Мітки
Новини
Читайте також
Міністерство культури України виділить $500 тисяч на підтримку малих книжкових видавництв Після сутичок на Теремках у Києві під будівлею КМДА проведуть протест У Вестмінстерському абатстві встановлять меморіал Толкіну — автору «Володаря перснів» У Сан-Франциско людина вийшла на ринг проти 100-кілограмового робота
Вище й далі від Землі: як тренуються астронавти 22 вересня 2026 Бурбон Buffalo Trace — свідок фронтиру, бізонів та нападу індіанців 22 вересня 2026 Київські замальовки. Випуск 55 20 вересня 2026 Фашист, «лавандовий хлопець», багатій, який б’є бідних: як сьогодні сприймають Бетмена? 19 вересня 2026 «Оселя зла» — найкраща екранізація відеогри за всю історію 18 вересня 2026 Дистильоване фіаско: чому реновація Бессарабського ринку провалилася 18 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку