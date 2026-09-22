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Після сутичок на Теремках у Києві під будівлею КМДА проведуть протест

Іван Назаренко 22 вересня 2026
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У Києві 23 вересня проведуть протест під будівлею КМДА через вирубку дерев на Теремках та застосування сили до активістів. Акцію анонсували спільноти «Зелені Теремки», «Спадщина» та «Моє місто» після інциденту 22 вересня, під час якого працівники «Муніципальної охорони» силою відтісняли протестувальниць.

На оприлюдненому відео видно, як кілька чоловіків тягнуть жінку та заламують їй руку. Жінка кричить: «Боляче!». Активістка Наталія Соловйова повідомила, що після інциденту прибула з постраждалою Тетяною до травмпункту. За її словами, жінка, яка є піаністкою, пошкодила зв’язки пальців.

Соловйова також заявила, що до Тетяни застосували силу після того, як вона знімала траншею на місці робіт, щоб зафіксувати її розташування. Ще одна учасниця протесту, Наталія Чернишова, повідомила, що написала заяву до поліції.

За словами активістів, 22 вересня міська влада відновила роботи в парку, а доступ до місця вирубування обмежили поліціянти та працівники «Муніципальної охорони». Представники громади стверджують, що КМДА не має необхідних дозвільних документів на проведення робіт, і вимагають їх оприлюднити.

Протест запланований на 23 вересня о 19:00 на сходах КМДА на Хрещатику, 26. Серед вимог — зупинити вирубування та будівельні роботи до надання дозвільних документів, оприлюднити документи щодо робіт і провести розслідування дій працівників «Муніципальної охорони». Також активісти вимагають звільнити директора підприємства Сергія Чернишева.

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