Після третього курсу соціології все-таки подав документи на факультет театру ляльок у Харківський національний університет мистецтв. Мені сказали: "Ви маленького зросту, а у нас великий конкурс, багато хлопців, можете не пройти. Для страховки подайте документи на лялькаря". В результаті мене взяли і туди, і туди.

Мій вибір був майже наосліп. Тоді я знав дуже хорошого педагога, актора і режисера Степана Пасічника і хотів потрапити саме до нього. А він викладав тільки на ляльках. Таким чином, недовго думаючи, я пов'язав своє життя з театром ляльок, і до сьогоднішнього дня абсолютно не шкодую.

Мама була в шоці. Який взагалі театр ляльок? Вона не дозволила б мені отримувати акторську, якби я не закінчив, як вона говорила, "нормальну" освіту.

Тому два роки я вчився паралельно – на лялькаря і на соціолога.

В один з останніх років мого навчання в театральному мама прийшла на мій спектакль і розплакалася. Сама не очікувала, що син здатний на таке. Надалі, коли я знімався в серіалах, був радіо- і телеведучим і мене почали впізнавати, мама раділа: "Звісно, це я йому говорила, йди вчитися на акторський".