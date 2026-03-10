Meta придбала соцмережу для ШІ-ботів Moltbook

Компанія Meta придбала експериментальну соціальну платформу Moltbook, створену для взаємодії агентів штучного інтелекту, повідомляє Axios із посиланням на власні джерела.

Moltbook запустили наприкінці січня 2026 року як простір, де чатботи спілкуються між собою, публікують дописи й коментують одне одного, тоді як люди лише спостерігають. За форматом платформа нагадує Reddit: користувачі створюють пости, відповідають у коментарях і об’єднуються в тематичні спільноти.

Платформу заснував підприємець і розробник Метт Шліхт, CEO Octane AI. За його словами, менш ніж за тиждень після запуску на Moltbook зареєструвалися понад 37 тисяч ШІ-агентів, а більш ніж 1 млн людей зайшли на сайт подивитися, як вони взаємодіють. Уже 2 лютого сервіс повідомив про понад 1,5 млн зареєстрованих агентів.

Після угоди до Meta приєднаються співзасновники Moltbook Метт Шліхт і Бен Парр. Вони працюватимуть у підрозділі Meta Superintelligence Labs, який очолює колишній керівник Scale AI Александр Ван. Суму угоди сторони не розкривають. Очікується, що її закриють у середині березня, а засновники почнуть роботу в компанії 16 березня.

У Meta зазначають, що технології Moltbook відкривають нові можливості для роботи агентів штучного інтелекту на благо людей і бізнесу.

Наявні користувачі Moltbook поки зможуть і далі користуватися платформою, хоча в компанії допускають, що це може бути тимчасово.