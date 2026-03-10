Єврокомісія пригрозила санкціями Венеційській бієнале через участь Росії

Європейська комісія заявила, що може призупинити або припинити грантову підтримку Венеційської бієнале, якщо організатори не переглянуть рішення допустити Росію. Про це йдеться в спільній заяві віцепрезидентки Єврокомісії Генни Вірккунен та єврокомісара з питань культури Гленна Мікаллефа.

Європосадовці наголосили, що позиція ЄС щодо війни Росії проти України залишається незмінною.

«Культура сприяє відкритому діалогу, різноманітності та свободі слова й ніколи не має використовуватися як платформа для пропаганди», — зазначили вони.

У заяві також нагадали про санкції ЄС: держави-члени, інституції та організації мають уникати надання майданчиків особам, які підтримували або виправдовували російську агресію. За словами представників Єврокомісії, рішення Fondazione Biennale дозволити Росії відкрити національний павільйон суперечить колективній реакції ЄС на війну.

3 березня представник РФ із питань міжнародних культурних обмінів Михайло Швидкой заявив ArtNews, що російський павільйон на Венеційській бієнале планують відкрити в травні 2026 року — уперше з початку повномасштабного вторгнення. Наступного дня організаторки виставки підтвердили повернення РФ і заявили, що бієнале «відкидає будь-яку форму виключення чи цензури культури та мистецтва».

Очільник МЗС України Андрій Сибіга та міністерка культури Тетяна Бережна закликали організаторів переглянути рішення. Вони наголосили, що Росія з 2014 року цілеспрямовано знищує об’єкти культурної спадщини України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

У разі реалізації цього рішення Єврокомісія розгляне подальші кроки, зокрема призупинення або припинення грантової підтримки Фонду Бієнале.

Нагадаємо, організатори 61-ї Венеційської бієнале раніше оприлюднили перелік національних представництв, серед яких після трирічної перерви знову з’явилася Росія. Вони зазначили, що участь у виставці є «спонтанною ініціативою» будь-якої держави, яку визнає Італія, і вони не планують втручатися в цей процес.

Згодом українські митці зареєстрували петицію до Венеційської бієнале щодо участі Росії.