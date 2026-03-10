Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Shazam додали в ChatGPT: тепер пісні можна розпізнавати просто в чаті

Ірина Маймур 10 березня 2026
ChatGPT отримав інтеграцію із сервісом розпізнавання музики Shazam від Apple. Тепер користувачі можуть визначати пісні просто в чаті — без переходу між застосунками, пише 9to5Mac.

Щоб скористатися функцією, потрібно відкрити сторінку мінізастосунків у ChatGPT, знайти Shazam і під’єднати акаунт. Після цього достатньо написати «Shazam, що грає?» або ввести команду «/Shazam» — сервіс спробує визначити пісню, що звучить поруч. Окремо встановлювати застосунок Shazam не потрібно.

У відповідь з’являється картка з ім’ям виконавця, назвою пісні, обкладинкою альбому та статистикою пошуків. Із результату можна прослухати фрагмент треку або зберегти його в бібліотеці (якщо встановлений застосунок Shazam).

Після визначення пісні діалог можна продовжити — наприклад, попросити ChatGPT створити плейлист в Apple Music на основі знайденого треку.

Функцію поступово запускають у світі. Вона вже доступна на iOS, Android і у вебверсії ChatGPT.

Зображення: OpenAI
