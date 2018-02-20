Жити в гуртожитку, коли всі навколо тусуються — не так вже й складно. Я давно звик, хоча, буває, трохи дратує. Особливо, коли терміново треба на чомусь зосередитися.

Часом сідаєш працювати, а під вікном лунає туц-туц-туц "Валєєєра" або "Мєжду намі таєт льод" і так до глухої ночі.

Мені навіть чути, як відкривають пиво, бо вікна виходять на подвір’я.

Я на відсотків 90 розумію сучасний гумор молоді, їхні меми, музику. Щоправда, іноді буває важко зрозуміти заплутаний російськомовний реп, популярний серед молоді.

У мене ще немає дружини та дітей, тому я не уявляю своє життя без молоді. Я люблю жартувати разом з ними, іноді виходжу на вулицю і сиджу на лавочці під гуртожитком зі студентами до глухої ночі — відчуваю себе молодим. Часом ходжу зі студентами в кіно.

Іноді ці походи завершуються спільним застіллям у McDonald's.

Щороку на День студента всі студенти їдуть в клуб, відриваються і не відчувають міри. Вважаю, що день після цього свята має бути вихідним — це було б справедливо. А взагалі я люблю спостерігати за тим, як відривається молодь. Я навіть сам відчуваю цей ритм, мені хочеться почати танцювати, але я стримую себе, тому що я все ж викладач і не можу танцювати зі своїми студентами.

Колись було й таке, що на лекцію до мене прийшов студент, і було видно, що йому дуже важко, що він засинає, не може сидіти рівно. Я пішов по рядах, підійшов до нього і сказав, щоб він пішов десь посидів на свіжому повітрі, попив кави. Я відпустив його і не поставив пропуск. А хто молодим не був?