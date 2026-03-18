Лондонські бари відмовилися від джину Марго Роббі через молюсків у складі

Бренд джину Papa Salt, створений акторкою Марго Роббі та її чоловіком Томом Акерлі, зіткнувся з проблемами на ринку Великої Британії. Провідні заклади Лондона відмовляються включати напій у карту через наявність алергену — в рецептурі джину використовують мушлі устриць. Про це пише The Guardian.

Використання устричних мушель мало надати напою «морського» присмаку та підкреслити австралійське походження бренду. Однак через це на етикетці з’явилося попередження: «містить молюсків».

Власники барів пояснюють відмову ризиками для здоров’я клієнтів: навіть після дистиляції у напої можуть залишатися білки, що викликають важку алергічну реакцію. Крім того, для продажу джину закладам довелося б навчати персонал обов’язково запитувати кожного гостя про алергію на морепродукти перед замовленням коктейлю.

Представники акторки підтвердили, що після відгуків рестораторів рецептуру джину вирішили змінити. Бренд планує завершити перехід на нову рецептуру до кінця року.