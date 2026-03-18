Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Лондонські бари відмовилися від джину Марго Роббі через молюсків у складі

Артем Черничко 18 березня 2026
741

Бренд джину Papa Salt, створений акторкою Марго Роббі та її чоловіком Томом Акерлі, зіткнувся з проблемами на ринку Великої Британії. Провідні заклади Лондона відмовляються включати напій у карту через наявність алергену — в рецептурі джину використовують мушлі устриць. Про це пише The Guardian.

Використання устричних мушель мало надати напою «морського» присмаку та підкреслити австралійське походження бренду. Однак через це на етикетці з’явилося попередження: «містить молюсків».

Власники барів пояснюють відмову ризиками для здоров’я клієнтів: навіть після дистиляції у напої можуть залишатися білки, що викликають важку алергічну реакцію. Крім того, для продажу джину закладам довелося б навчати персонал обов’язково запитувати кожного гостя про алергію на морепродукти перед замовленням коктейлю.

Представники акторки підтвердили, що після відгуків рестораторів рецептуру джину вирішили змінити. Бренд планує завершити перехід на нову рецептуру до кінця року.

Мітки
Новини
Читайте також
Гіттлер переміг Зелінскі: місцеві вибори у Франції стали мемом через прізвища кандидатів Вела Кілмера «воскресять» за допомогою ШІ — актор не встиг закінчити роботу над стрічкою «Глибоко, як у могилі» Гурт Linkin Park зареєстрував товарний знак у Росії для продажу музичних записів Yakaboo закриває свою єдину офлайн-книгарню на Хрещатику — компанія збирається масштабуватися
Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026 Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.