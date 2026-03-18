Гурт Linkin Park зареєстрував товарний знак у Росії для продажу музичних записів

Американський рок-гурт Linkin Park зареєстрував у Росії товарний знак із новим логотипом. Про це повідомляє російське медіа «РИА Новости».

Згідно з документами «Роспатенту», гурт планує випускати й продавати музичні записи, зокрема альбоми та концертні матеріали, а також мерч. Заявку подали ще 1 квітня 2025 року.

Таку ж заявку нещодавно подав Джаред Лето — фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars. Він звернувся до «Роспатенту» в березні 2026 року.

Linkin Park — один із найуспішніших рок-гуртів 2000-х, заснований у 1996 році. Колектив продав понад 60 мільйонів альбомів і здобув дві премії «Греммі». 2017 року фронтмен гурту Честер Беннінгтон помер, після чого колектив призупинив діяльність.

У вересні 2024 року до групи приєдналася нова вокалістка — Емілі Армстронг, що стало новим етапом у розвиткові колективу.