Гіттлер переміг Зелінскі: місцеві вибори у Франції стали мемом через прізвища кандидатів

Невелике французьке місто Арсі-сюр-Об несподівано стало вірусним через місцеві вибори. Причина у прізвищах кандидатів, які користувачі соцмереж масово почали обігрувати, пише BBC.

Чинний мер міста, Шарль Гіттлер, балотується на переобрання. Його головний опонент — Антуан Рено-Зелінскі. Через співзвучність із прізвищами Адольфа Гітлера та Володимира Зеленського ситуація перетворилася на мем: у мережі жартують про вибори між Гітлером і Зеленським.

Сам Гіттлер каже, що увага вийшла з-під контролю. Якщо раніше його прізвище викликало лише поодинокі жарти, то тепер з’являються публікації з маніпулятивними формулюваннями на кшталт «частина міста підтримує Гітлера». За його словами, це вже зачіпає родину і відволікає від реальної виборчої кампанії.

"Ça ne me fait pas rigoler", "je le vis bien, je suis habitué"



Le surprenant duel Hittler-Zielenski aux municipales raconté par les candidatshttps://t.co/9maC08wUfF pic.twitter.com/6XjtWwFZ7e — BFM (@BFMTV) March 18, 2026

Політик пояснює, що його прізвище має інше походження. Його родина з Ельзасу, а після Другої світової війни змінювати його не стали — це було складно й дорого. Зараз прізвище зникає: у родині мало нащадків, які його зберігають.

Його опонент Рено-Зелінскі також змушений постійно відповідати на питання про можливий зв’язок із Зеленським. Він наголошує, що це лише збіг, адже його прізвище має польське походження. Попри хвилю жартів, він каже, що ставиться до ситуації спокійно, хоча й визнає, що краще б увага була прикута до проблем міста, а не до імен кандидатів.

Другий тур виборів відбудеться найближчої неділі. У ньому зійдуться Гіттлер, Рено-Зелінскі та третя кандидатка — Анні Сукас. У першому турі чинний мер випередив суперників із незначним відривом.