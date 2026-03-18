Гіттлер переміг Зелінскі: місцеві вибори у Франції стали мемом через прізвища кандидатів

Іван Назаренко 18 березня 2026
Невелике французьке місто Арсі-сюр-Об несподівано стало вірусним через місцеві вибори. Причина у прізвищах кандидатів, які користувачі соцмереж масово почали обігрувати, пише BBC.

Чинний мер міста, Шарль Гіттлер, балотується на переобрання. Його головний опонент — Антуан Рено-Зелінскі. Через співзвучність із прізвищами Адольфа Гітлера та Володимира Зеленського ситуація перетворилася на мем: у мережі жартують про вибори між Гітлером і Зеленським.

Сам Гіттлер каже, що увага вийшла з-під контролю. Якщо раніше його прізвище викликало лише поодинокі жарти, то тепер з’являються публікації з маніпулятивними формулюваннями на кшталт «частина міста підтримує Гітлера». За його словами, це вже зачіпає родину і відволікає від реальної виборчої кампанії.

Політик пояснює, що його прізвище має інше походження. Його родина з Ельзасу, а після Другої світової війни змінювати його не стали — це було складно й дорого. Зараз прізвище зникає: у родині мало нащадків, які його зберігають.

Його опонент Рено-Зелінскі також змушений постійно відповідати на питання про можливий зв’язок із Зеленським. Він наголошує, що це лише збіг, адже його прізвище має польське походження. Попри хвилю жартів, він каже, що ставиться до ситуації спокійно, хоча й визнає, що краще б увага була прикута до проблем міста, а не до імен кандидатів.

Другий тур виборів відбудеться найближчої неділі. У ньому зійдуться Гіттлер, Рено-Зелінскі та третя кандидатка — Анні Сукас. У першому турі чинний мер випередив суперників із незначним відривом.

Вела Кілмера «воскресять» за допомогою ШІ — актор не встиг закінчити роботу над стрічкою «Глибоко, як у могилі» Гурт Linkin Park зареєстрував товарний знак у Росії для продажу музичних записів Лондонські бари відмовилися від джину Марго Роббі через молюсків у складі Yakaboo закриває свою єдину офлайн-книгарню на Хрещатику — компанія збирається масштабуватися
Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026 Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026

