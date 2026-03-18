Вела Кілмера «воскресять» за допомогою ШІ — актор не встиг закінчити роботу над стрічкою «Глибоко, як у могилі»

Іван Назаренко 18 березня 2026
1119

Покійного актора Вела Кілмера планують «повернути» на екрани за допомогою штучного інтелекту. Він з’явиться у драмі «Глибоко, як у могилі», робота над якою триває вже кілька років, пише The Guardian.

Кілмер був залучений до проєкту ще до своєї смерті у 2025 році від раку горла. У фільмі він має зіграти отця Фінтана — священника та духовного лідера, пов’язаного з культурою корінних народів США. Режисер Коерте Вурхіс зазначає, що роль із самого початку писали саме під Кілмера.

Після смерті актора команда вирішила не відмовлятися від його участі. Вурхіс працює разом із родиною Кілмера, зокрема донькою Мерседес Кілмер, щоб відтворити його образ за допомогою генеративного ШІ. У проєкті також бере участь син актора Джек Кілмер.

Фільм заснований на реальних подіях і розповідає історію археологів, які у 1920-х роках працювали разом із народом навахо та досліджували цивілізацію предків пуебло. У стрічці також знімуться Том Фелтон, Ебігейл Лоурі, Вес Студі та Джейкоб Форчун-Ллойд.

За словами режисера, цифрова версія Кілмера з’явиться у значній частині фільму. Для цього використають архівні зображення актора різних років, щоб відтворити його зовнішність і міміку.

Використання ШІ в кіно поступово стає новою нормою. Наприклад, у фільмі «Бруталіст» технології застосовували для корекції акценту Едрієна Броуді, а актори Метью Макконахі та Майкл Кейн укладали угоди на створення своїх голосових копій.

Читайте також
Гіттлер переміг Зелінскі: місцеві вибори у Франції стали мемом через прізвища кандидатів Гурт Linkin Park зареєстрував товарний знак у Росії для продажу музичних записів Лондонські бари відмовилися від джину Марго Роббі через молюсків у складі Yakaboo закриває свою єдину офлайн-книгарню на Хрещатику — компанія збирається масштабуватися
Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026 Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026

