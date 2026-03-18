Вела Кілмера «воскресять» за допомогою ШІ — актор не встиг закінчити роботу над стрічкою «Глибоко, як у могилі»

Покійного актора Вела Кілмера планують «повернути» на екрани за допомогою штучного інтелекту. Він з’явиться у драмі «Глибоко, як у могилі», робота над якою триває вже кілька років, пише The Guardian.

Кілмер був залучений до проєкту ще до своєї смерті у 2025 році від раку горла. У фільмі він має зіграти отця Фінтана — священника та духовного лідера, пов’язаного з культурою корінних народів США. Режисер Коерте Вурхіс зазначає, що роль із самого початку писали саме під Кілмера.

Після смерті актора команда вирішила не відмовлятися від його участі. Вурхіс працює разом із родиною Кілмера, зокрема донькою Мерседес Кілмер, щоб відтворити його образ за допомогою генеративного ШІ. У проєкті також бере участь син актора Джек Кілмер.

FIRST LOOK: Val Kilmer has been resurrected via AI to star in the new movie "As Deep as the Grave."



Kilmer was cast in the movie in 2020, five years before his death. But he was too sick amid his throat cancer battle to ever make it to set. Now an AI version of the actor is…

Фільм заснований на реальних подіях і розповідає історію археологів, які у 1920-х роках працювали разом із народом навахо та досліджували цивілізацію предків пуебло. У стрічці також знімуться Том Фелтон, Ебігейл Лоурі, Вес Студі та Джейкоб Форчун-Ллойд.

За словами режисера, цифрова версія Кілмера з’явиться у значній частині фільму. Для цього використають архівні зображення актора різних років, щоб відтворити його зовнішність і міміку.

Використання ШІ в кіно поступово стає новою нормою. Наприклад, у фільмі «Бруталіст» технології застосовували для корекції акценту Едрієна Броуді, а актори Метью Макконахі та Майкл Кейн укладали угоди на створення своїх голосових копій.