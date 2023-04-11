На Milan Design Week 2023 покажуть 5 українських брендів, об’єднаних однією концепцією

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Ірина Маймур
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У виставці Milan Design Week 2023, яка проходитиме з 17 до 23 квітня, візьмуть участь 5 українських брендів. Їх поєднає спільна концепція CONTINUUM, йдеться в пресрелізі.

Мета CONTINUUM — показати український бізнес і країну незвичним способом, із яскравою концепцією та перформансами.

Учасниками колективного стенду стануть українські бізнеси, які не конкурують, а виключно доповнюють один одного. Це бренди таких напрямків: дизайн, мода, парфумерія, кулінарія та ремісництво.

Концепцією CONTINUUM хочуть продемострувати, що український продукт інтелектуальний, має відмінну якість і глибокий зміст. Щоби показати, наскільки високо Україна може конкурувати в середовищі нішевих галузей, обрали одних із найкращих представників у своїх сферах.

Це такі бренди:

  • FAINA від Вікторії Якуші (дизайнерський бренд меблів, декору й освітлення);
  • ДІНАРА КАСЬКО (шеф-кондитерка, яка поєднує комп’ютерне моделювання та кулінарію);
  • DZHUS (концептуальний одяг і аксесуари, виготовлені з матеріалів cruelty-free);
  • SOLOMIA RCS (Reshetylivka craft studio) (гобелени, килими, декоративні прикраси для дому);
  • ARBORETUM від Влада Зварича (парфуми).

Білий стане основним кольором української експозиції. Музика також стане частиною концепції CONTINUUM.

У програмі передбачено багато перфомансів. Відвідувачі зможуть узяти участь у плетінні гобелена та майстер-класі з кулінарії.

Раніше ми писали про 7 брендів, які популяризують українське.

Фото: faina.design/continuum

Опубліковано: 11 квітня 2023
Made in ukraine українські виробники українські бренди
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