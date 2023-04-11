На Milan Design Week 2023 покажуть 5 українських брендів, об’єднаних однією концепцією

У виставці Milan Design Week 2023, яка проходитиме з 17 до 23 квітня, візьмуть участь 5 українських брендів. Їх поєднає спільна концепція CONTINUUM, йдеться в пресрелізі.
Мета CONTINUUM — показати український бізнес і країну незвичним способом, із яскравою концепцією та перформансами.
Учасниками колективного стенду стануть українські бізнеси, які не конкурують, а виключно доповнюють один одного. Це бренди таких напрямків: дизайн, мода, парфумерія, кулінарія та ремісництво.
Концепцією CONTINUUM хочуть продемострувати, що український продукт інтелектуальний, має відмінну якість і глибокий зміст. Щоби показати, наскільки високо Україна може конкурувати в середовищі нішевих галузей, обрали одних із найкращих представників у своїх сферах.
Це такі бренди:
Білий стане основним кольором української експозиції. Музика також стане частиною концепції CONTINUUM.
У програмі передбачено багато перфомансів. Відвідувачі зможуть узяти участь у плетінні гобелена та майстер-класі з кулінарії.
Раніше ми писали про 7 брендів, які популяризують українське.
Фото: faina.design/continuum