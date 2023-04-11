Київський магазин вінтажного одягу «Каштан» зачиняється

Столичний магазин вінтажного одягу «Каштан» припиняє свою роботу. Фінальний розпродаж речей розпочався сьогодні і триватиме до 23 квітня.

Про це команда магазину повідомила в Instagram.

Придбати речі можна безпосередньо на Рейтарській, 9Б або ж онлайн на сайті.

Незважаючи те, що магазин одягу закривають, кав’ярня «Каштан» продовжить працювати.

Магазин вінтажного одягу, вінілу й аксесуарів «Каштан» відкрили у 2019 році. У ньому можна було придбати речі світових та українських брендів, зокрема Carhartt, Dr. Martens, Ralph Lauren, Diesel, Woolrich, Levi’s, Barbour, Prefix Apparel, pilsok. Також у магазині продавали шопери, футболки й худі власного виробництва.

Раніше ми писали, що в кінотеатрі «Жовтень» відкривають кінокнигарню.

Фото: «Каштан»