Дивіться, яке укриття облаштували у ліцеї Київщини за 11 млн гривень

У Гатненському ліцеї облаштували укриття у підвальному приміщенні із повним інтерактивним обладнанням.

Про це повідомив Гатненський сільський голова Олександр Паламарчук.

Також в укритті у подальшому планують облаштувати спортивну школу, де дітки після навчання будуть займатися різними видами єдиноборств та танцями. Загальна площа укриття становить понад 700 кв.м.

Чим воно оснащене:

професійна припливно-витяжна вентиляція з терморегулюванням повітря;

водопостачання;

каналізація;

система повітряної тривоги;

пожежна сигналізація;

потужний генератор;

3 сучасні інтерактивні дошки;

6 камер відеонагляду;

5 душових кабін;

4 санвузла;

3 роздягальні для діток та тренерів;

5 тренерських;

4 зали;

Wi-Fi;

3 телевізори, щоб батьки мали змогу спостерігати за дітьми під час тренування в онлайн режимі;

кулери для питної води, каремати, розкладні ліжка, лавки, мати, все що потрібно для укриття дітей та тренувального процесу фізичним вихованням.

Як стало відомо із системи прозорих закупівель Prozorro, облаштування такого укриття обійшлося у понад 11 млн гривень (11 170 142 грн).

Раніше ми писали, що у Львові відкрили укриття, в якому можна навчатися і працювати.

Фото: Олександр Паламарчук