Дивіться, яке укриття облаштували у ліцеї Київщини за 11 млн гривень

У Гатненському ліцеї облаштували укриття у підвальному приміщенні із повним інтерактивним обладнанням.
Про це повідомив Гатненський сільський голова Олександр Паламарчук.
Також в укритті у подальшому планують облаштувати спортивну школу, де дітки після навчання будуть займатися різними видами єдиноборств та танцями. Загальна площа укриття становить понад 700 кв.м.
Як стало відомо із системи прозорих закупівель Prozorro, облаштування такого укриття обійшлося у понад 11 млн гривень (11 170 142 грн).
Раніше ми писали, що у Львові відкрили укриття, в якому можна навчатися і працювати.
Фото: Олександр Паламарчук