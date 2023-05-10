На Троєщині встановили перший "Япомогабокс" з переробленого пластику

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Марія Іващук
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У Києві встановили перший благодійний автомат “Япомогабокс”, виготовлений із переробленого пластику. Про це повідомив засновник “Япомогабокс” Руфат Раїмов.

“Япомогабокс” розташований в супермаркеті Metro на Сержа Лифаря, 2-а. Для його виготовлення використали 19428 пластикових кришечок.

“Ми з вами зробили нереальну штуку – перший у світі фандомат по прийому пластикових пляшок з переробленого пластику…Я дуже радію тому, що ми навчилися давати друге життя вторсировині! Це був дуже довгий та важкий шлях”, – зазначив Раїмов.

Також засновник проєкту анонсував випуск лінійки продуктів з переробленого пластику.

Япомогабокс – це автомат для прийому пластикових пляшок. Користувач закидає пластикові пляшки в бокс, за що йому нараховуються віртуальні кошти. Він має три кнопки, за якими кошти можна спрямувати на допомогу літнім людям, дітям з інвалідністю або безпритульним тваринам.

Усі зібрані пляшки з автомату відправляють на вторинну переробку.

Опубліковано: 10 травня 2023
Япомогабокс
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