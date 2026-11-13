Емінем уперше випустив на стримінгах пісні з дебютного альбому Infinite

Американський репер Емінем відзначив 30-річчя свого дебютного альбому Infinite, випустивши на стримінгах мініальбом із шести його композицій. Також він представив документальний фільм про створення платівки, яка 1996 року розійшлася накладом менш ніж 100 проданих примірників, повідомляє Billboard.

Оригінальний Infinite вийшов 12 листопада 1996 року на незалежному лейблі WEB Entertainment. До ювілейного Infinite EP увійшли шість із 11 композицій: Infinite, It's O.K., Tonite, 313, Open Mic і Never 2 Far. Нове зведення та додаткове продюсування виконали Джейк Басс і Майк «Slim» Вайлдер.

Разом із мініальбомом лейбл Org Music випустив 10-хвилинний документальний фільм Infinite 30. У ньому зібрали архівні кадри середини 1990-х та інтерв'ю Емінема, братів Марка й Джеффа Бассів та інших учасників запису.

У стрічці репер згадує, що після виходу Infinite вдалося продати менш ніж 100 примірників. Решту компакт-дисків і касет команда роздавала безкоштовно.

«Після виходу Infinite ми зрештою просто роздавали решту непроданих дисків і касет усюди, де тільки могли», — розповів Емінем.

Під час роботи над дебютом музикант надихався творчістю Тупака Шакура та Nas. Продюсуванням займалися сам Емінем і Денаун Портер. Важливу роль у створенні альбому відіграли брати Басс, які підтримали молодого репера й надали йому доступ до своєї студії Bassmint у Детройті.

Утім, Infinite не приніс Емінему очікуваного комерційного успіху. Після цього музикант змінив творчий підхід і почав розвивати своє альтер его Slim Shady.

«Щойно мені стало начхати, що саме я говорю, людям раптом стало не байдуже. Вийшов такий собі зворотний ефект», — згадує репер у документальному фільмі.

У 1997 році він випустив The Slim Shady EP, який привернув увагу продюсера Dr. Dre. А вже в лютому 1999-го вийшов The Slim Shady LP, що дебютував на другому місці Billboard 200. Сингл My Name Is став першою піснею Емінема, яка потрапила до топ-40 Billboard Hot 100.

Infinite EP також випустять на фізичних носіях — вінілі, компакт-дисках і касетах. Їхній вихід запланований на 26 лютого 2027 року. Передзамовлення вже відкрито.