Etnodim разом з Музеєм Гончара створили вишиванки, які можна виграти за донат

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Марія Іващук
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Платформа United24 розігрує вишиванки, які виготовив Etnodim у співпраці з музеєм Івана Гончара.

Вишиванки виготовили для 13 амбасадорів United24.

За основу для сорочок взяли орнаменти з різних регіонів України. Їх доповнили елементами, пов'язаними з кожним амбасадором.

Так на сорочці Лієва Шрайбера орнаменти Одещини, звідки походять його предки. На вишиванці киянина Андрія Шевченка – каштани. В основі вишиванки Кетрін Винник лежить традиційний орнамент Галичини, де народилися бабуся й дідусь акторки.

Кожна з 13 вишиванок існує у двох екземплярах. Одна – для амбасадорів United24. Другу можна виграти за донат на відбудову ліцею у селі Бузова.

Донат має бути щонайменше 24$, внести його можна за посиланням. Збір триватиме з 18 травня до 1 червня.

Опубліковано: 18 травня 2023
вишиванка Музей Гончара
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