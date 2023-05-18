Etnodim разом з Музеєм Гончара створили вишиванки, які можна виграти за донат

Платформа United24 розігрує вишиванки, які виготовив Etnodim у співпраці з музеєм Івана Гончара.

Вишиванки виготовили для 13 амбасадорів United24.

За основу для сорочок взяли орнаменти з різних регіонів України. Їх доповнили елементами, пов'язаними з кожним амбасадором.

Так на сорочці Лієва Шрайбера орнаменти Одещини, звідки походять його предки. На вишиванці киянина Андрія Шевченка – каштани. В основі вишиванки Кетрін Винник лежить традиційний орнамент Галичини, де народилися бабуся й дідусь акторки.

Кожна з 13 вишиванок існує у двох екземплярах. Одна – для амбасадорів United24. Другу можна виграти за донат на відбудову ліцею у селі Бузова.