15 українських брендів кави

Дніпро, Львів, Київ, Чернівці та навіть село Кваси... Specialty кава, кавові дріпи, еспресо-капсули та підвішена кава для ЗСУ. Підготували добірку українських кавових брендів, на які варто звернути увагу.

«Палярня» з Дніпра, яка працює з 2011 року. Її заснували Олександр Ремесник та Фелікс Безрук, який мав досвід бариста та багато років працював в кавовій індустрії. З самого початку вони були сконцентровані на пошуку якісної кави, з 2016 року безпосередньо їздили до країн Центральної Америки, аби обирати каву в країні її походження.

Також у 2016 році команда запустила True Brew Bro: бренд виключно specialty кави для “кавових гіків”.



Крім того, компанія пропонує підвішену “каву для ЗСУ” і “Пуск”: першу в Україні розчинну specialty каву.

Ціни: ГВАТЕМАЛА FINCA CANAQUE (кава натуральної обробки з ферми на вершині гори в Ла-Лібертад у Гватемалі, 250 грамів) – 465 гривень, КОЛУМБІЯ COOCENTRAL (кава митої обробки з яскравою кислотністю, середньою міцністю та солодким фруктовим смаком, 250 грамів) – 350 гривень, ПУСК ETHIOPIA KAFFA GERA (5 порцій розчинної specialty кави) – 250 гривень.



“Кава для ЗСУ” (100 грамів) – 100 гривень.



Instagram

Ще один бренд кави з Дніпра, який заснували в 2022 році. Обсмажчик: Андрій Васильєв. Працює у кавовій сфері з 2008 року та за цей час встиг виграти національний чемпіонат з дегустації кави. Смажать каву на ростері ізраїльської компанії Coffee-Tech Engineering – Ghibli R15, експериментують з профілями обсмажки, блендами та ферментаціями.



В асортименті є кава для фільтра, для еспресо та кавові дріпи.



Ціни: Blend #1 (Колумбія / Гондурас, 250 грамів) – 280 гривень, Colombia Decaf (кава митої обробки з сухофруктами, апельсинами та спеціями у смаку, 250 гривень) – 335 гривень, Colombia La Divisa (specialty кава різновиду “рожевий бурбон” з червоним яблуком, вишнею та мигдалем у смаку, 250 грамів) – 505 гривень.



Instagram

Кавовий бренд з Києва. Самі себе Mad Heads описують так: "Мікрообсмажка, маленька компанія людей, які люблять каву, поїздки і експерименти". Одна з особливостей стилю: Mad Heads обирають найсолодшу каву, яку тільки можуть знайти.

В асортименті кава для фільтра та еспресо з усіх куточків світу, ізідріпи та капсули для еспресо. Також команда регулярно випускає різноманітний мерч, завдяки якому збирають гроші на волонтерські проєкти.



Також регулярно проводять екскурсії на виробництво та кавування для звільнених військовополонених, бійців Азову та інших підрозділів, родин загиблих героїв.

Ціни: Nyota Kusini (Танзанія, мита обробка, в смаку: яблуко, жасмин, виноград, малина, 250 грамів) - 274 гривні, ізідріп Duromina Box (10 дріп-пакетів) - 310 гривень, капсули для еспресо Sidama Shantewene Gr.1 (10 капсул) - 250 гривень

Instagram

IDEALIST COFFEE CO — кавова компанія, яка об'єднує популярну мережу кав’ярень третьої хвилі, а також займається виробництвом кави у форматі повного циклу: від вибору зеленої кави до власної обсмажки.

Компанія стартувала у 2019 році, і з того часу почала стрімкоро розвиватися. Найбільший виробник дріп-кави в Україні. До речі, саме кавові дріпи від Idealist зараз пропонують у потягах "Укрзалізниці".



Ціни: Idealist Blend для еспресо (250 грамів) - 330 гривень, кава з Ефіопії для фільтра (бергамот, чорний чай та ягоди в смаковому профілі, 250 грамів) - 330 гривень, дріп-кава "Твій мікс" (7 різних дріпів в пакуванні) - 189 гривень.



Instagram



Київська кавова компанія, заснована Володимиром Задіракою, яка працює з 2014 року. Купують зелене зерно, самі обсмажують, саме цю каву використовують у власних кав'ярнях та продають її іншим. Працюють виключно зі specialty кавою.

One Love Coffee пропонують каву в зернах, дріпи, капсули, а також подарункові набори (2 пакунки specialty кави світлої та свіжої обсмажки від ONE LOVE, запрошення на персональну екскурсію на обсмажку на 2 персони, Hario V60 з мірною ложечкою, паперові фільтри).

Також One Love Coffee створили лінійну органічної specialty кави.

Ціни: Ефіопія Аріча (250 грамів, персик, чорний чай, молочний шоколад в смаковому профілі) - 340 гривень, органічна кава (Перу, 250 грамів) - 385 гривень, ONE LOVE present box - 2300 гривень, набір з 12 кавових капсул для кавомашин Nespresso (Бразилія) - 230 гривень.

Instagram

Каворуб — це бренд кави для каволюбів та каволюбок зі Львову. Доставка преміум та specialty кави додому або в офіс. Помел та сорт підбираються індивідуально залежно від вподобань та методу заварювання. Бренд має екзотичні сорти кави з усього світу: Африки, Південної Америки, Азії.

Працює на ринку протягом 5 років та планує відкрити також власну кав'ярню.

Засновник бренду підтримує ЗСУ і відправляє каву на фронт, коли є запит від частин.

Ціни: Colombia Supremo (митий метод, чорнослив, шоколад, червоне яблуко в смаковому профілі) - 250 гривень, дріп Гватемала Антігуа - 25 гривень.

Instagram

"Гуцульська кава". Команда обсмажчиків кави з села Кваси на Закарпатті. Каву від бренда можна спробувати у місцевих закладах (Гагарін та Бокораш, Гуцульська Перепічка, Гуцульська Піцца під Ґаздівське Пиво, Tsypa Brewhouse), а також замовити онлайн.

Ціни: кава El Salvador (250 грамів, 100% арабіка) - 155 гривень.

Instagram

Компанія 25 Сoffee Roasters смажить каву понад 10 років. За цей час обсмажили 1 200 000 кг кави та стали партнерами понад 450 закладів у 20-ти областях України. Пропонують каву свіжої обсмажки з 25-ти кавових плантацій світу.

Також компанія продає кавове обладнання, проводить івенти та розвиває 25 Barista School - навчальну платформу для бариста.



В асортименті не тільки кава, але також чай, какао та солодощі. Також діє проєкт "підвішеної кави" для ЗСУ.

Ціни: specialty кава Salvador Las Marias (арабіка, в ароматі слива поєднується з нотками кісточкових фруктів та рому, 250 грамів) - 308 гривень, 25 Coffee Drips Mega Mix (5 видів кави, по 2 дріпи кожного) - 375 гривень, дегустаційний набір 25CR (3 види кави по 100 грамів) - 492 гривні.



Instagram



Це кавова компанія, яка об'єднує кав'ярні в Чернівцях та Івано-Франківську, а також ростерію, що пропонує specialty каву свіжою обсмажки для дому і для бізнесу.

Є три лінійки кави: "базова", specialty та "фанкі".

Одна з цікавих пропозицій: капінг кіт, повноцінний набір для проведення кавової дегустації та оцінки кави вдома.

Ціни: капінг кіт (6 зразків кави, бланки для оцінки, маркер) - 650 гривень, Ефіопія Дуроміна лот 29 (мита обробка, квіти, персик, манго, апельсин, бергамот, шоколад в профілі, 200 грамів) - 251 гривня, Ефіопія Шонора (200 грамів) - 164 гривні, дріп Кенія Кіамбу - 31 гривня.

Instagram

CafeBoutique - це мережа спеціалізованих магазинів з продажу кави свіжого обсмаження власного виробництва, кавового устаткування відомих світових брендів та різноманітних кавових аксесуарів. Компанія займається обсмажуванням моносортів арабіки, переважно specialty класу, на ростерах від Giesen і Probat.



Ціни: Brazil Jean Faleiros (натуральна анаеробна обробка, амарето, халва, лимон та кола в профілі, 250 грамів) - 317 гривень, Indonesia Rujak Bebeg (анаеробна експериментальна обробка, тамаринд, ківі, банан, карамболь, лайм, гібіскус в профілі, 250 грамів) - 232 гривні.

Instagram