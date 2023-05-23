Uniqlo створив колекцію з принтами українських художниць

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Марія Іващук
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Японський бренд Uniqlo створив колекцію речей спільно з організацією Ukrainian Cultural Community.

Колекція складається з базових футболок, лонгслівів та шоперів з малюнками чотирьох українських художниць, які наразі живуть у Берліні: Зіни Ісупової, Viki Berg, Ptashka Somari та Анастасії Пасічник.

Зокрема, на речах представлені принти Ptashka Somari, створені на основі її берлінських муралів.

Покупці самостійно можуть обрати дизайн речі: кастомізувати футболку, лонгслів чи шопер принтом прямо в магазині, а також доповнити її текстом, зображенням чи наліпками.

Придбати речі можна у флагманському берлінському магазині Uniqlo на Tauentzienstraße 7b/c.

Фото: provider.io

Опубліковано: 23 травня 2023
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