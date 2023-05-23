На Нижньоюрківській відкривають новий клуб Ences: що там буде

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Марія Іващук
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На Нижньоюрківській, 31 у приміщенні колишнього простору MetaCulture відкривають новий клуб Ences. Про це повідомляє The Village Україна.

Ences відкриває київський диджей Денис Мельниченко більш відомий як Ondan.

Вхід до колишнього клубу MetaCulture

Клуб відкриють в будівлі колишньої стрічкоткацької фабрики на Нижньоюрківській, поряд з Closer, Mezzanine та Otel. Вхід – біля кафе Savage Food. Вечірки проходитимуть на другому поверсі простору, на першому планують облаштувати музичну студію.

Клуб позиціонує себе як вільний просторів, зокрема й для представників ЛГБТ+.

Вечірки проводитимуть у стилі індастріал і хард.

За словами засновника, Ences стабільно відправлятимуть кошти на ЗСУ “навіть якщо клуб не виходитиме в плюс за прибутками”.

Відкриття заплановане на червень 2023 року.

Фото: Юлій Кудланик/БЖ

Опубліковано: 23 травня 2023
Поділ Closer
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