На Нижньоюрківській відкривають новий клуб Ences: що там буде

На Нижньоюрківській, 31 у приміщенні колишнього простору MetaCulture відкривають новий клуб Ences. Про це повідомляє The Village Україна.
Ences відкриває київський диджей Денис Мельниченко більш відомий як Ondan.
Клуб відкриють в будівлі колишньої стрічкоткацької фабрики на Нижньоюрківській, поряд з Closer, Mezzanine та Otel. Вхід – біля кафе Savage Food. Вечірки проходитимуть на другому поверсі простору, на першому планують облаштувати музичну студію.
Клуб позиціонує себе як вільний просторів, зокрема й для представників ЛГБТ+.
Вечірки проводитимуть у стилі індастріал і хард.
За словами засновника, Ences стабільно відправлятимуть кошти на ЗСУ “навіть якщо клуб не виходитиме в плюс за прибутками”.
Відкриття заплановане на червень 2023 року.
Фото: Юлій Кудланик/БЖ