На районі: 7 стадіонів у Києві для комфортних занять спортом

Побігати на стадіоні або просто зробити фізкультурні вправи просто неба у Києві іноді ціла проблема. Одні стадіони з давнім минулим (“Старт”, “Атлет”) вже довгий час перебувають на реконструкції, інші не відповідають необхідним нормам, або ж перебувають у занедбаному стані.

Ми відшукали для вас стадіони у різних районах міста, де можна з користю та комфортом займатися спортом.

Дніпровський район

“Русанівець”

Історія: Як це часто буває із спортивними об’єктами у столиці, на стадіон у Дніпровському районі столиці свого часу поклали око забудовники, адже довгий час популярна арена мала занедбаний і непридатний для занять спортом вигляд. Але у 2018 році нарешті відбулася його реконструкція, після чого “Русанівець” отримав надсучасний вигляд.

Що зараз: Професійне футбольне поле з воротами та захисними системами, доріжки з легкоатлетичним покриттям та розміткою. Є сектори для стрибків з жердиною, стрибків у висоту, для штовхання ядра, а також яма з водою для стипль-чезу (легкоатлетичний біг з перешкодами).

Також є крита трибуна на 480 місць, інформаційне електронне табло. По вівторках зранку для усіх охочих проводять бігові тренування від Track & Speed Club.

Адреса: Бульвар Ігоря Шамо, 12-а

Час відвідувань: будні – з 6.00 до 9.00, та з 19.00 до 21.00, вихідні – з 6.00 до 21.00

Спортивний комплекс “Місто спорту”

Історія: Місце, що позиціонує себе як “центр масового футболу та спорту” та рекреаційний спортивний центр, було відкрите у 2013 році. Нині вміщує цілий комплекс закладів, серед яких – центр пляжних видів спорту SunRise: 9 кортів, пісок та повітря з підігрівом, професійні тренажери, сауна та лаунж-зони.

Що зараз: футбольне поле найвищих стандартів, криті трибуни на 600 місць, роздягальні. Офіційно – база збірної команди України з соккеру (любительського футболу), яка нині успішно виступає на світовій першості у Німеччині. Ну, і перлина, точніше діамант центру – качалка у Гідропарку. Єдиний в Україні, і, як зазначають власники, у Європі тренажерний зал просто неба (подібний, кажуть, є лише у США), батьком-засновником якого є Юрій Кук, син знаменитого генерала УПА Василя Кука.

Адреса: Гідропарк, Долобецький острів, пляж “Венеція”

Час відвідувань: щодня з 8 до 21

Святошинський район

“Темп”

Історія: Стадіон у Святошинському районі із солідною біографією та історичним бекграундом (його відкрили у 1955 році, і з того часу він був відомий, як стадіон столичного заводу «Авіант»). У 90-ті роки це була домашня арена футбольного клубу “Динамо-3”. У 2017 році відбулася реконструкція та капітальний ремонт стадіону, після чого він став зручнішим, нині перебуває на балансі місцевої районної адміністрації.

Що зараз: Поліуретанові бігові доріжки, розділені на 8 секцій (ще декілька років вони були бетонними), сектори для стрибків у висоту та довжину, футбольне поле із системою штучного покриття (два роки тому відбулася необхідна заміна газону). Трибуни розраховані на 3 тисячі сидячих місць (15 місць для людей з інвалідністю).

Адреса: вулиця Генерала Вітрука, 10-а

Час відвідувань: щодня з 9 до 21

Шевченківський район (Нивки)

“Піонер”

Історія: У 2013 році розпочалася реконструкція популярного на Нивках стадіону, який до цього був у власності спортивної школи № 6, і тоді було заявлено, що оновлений стадіон відповідатиме усім вимогам та нормам Міжнародної федерації легкої атлетики. На бігові доріжки було покладено полотно німецької фірми “Polytan”, і довжина треку склала 400 метрів, що відповідає міжнародним стандартам.

Деталі: Багаторядні бігові доріжки з новим покриттям, глядацькі трибуни, футбольне поле з покриттям з натуральної трави (здається в орендудля футбольних матчів), легкоатлетичні сектори, є роздягальні з душовими кімнатами.

Адреса: вулиця Академіка Туполєва, 22

Час відвідувань: щодня з 6 до 9, та з 18.30 до 21

Деснянський район

Деснянський центральний стадіон

Історія: “Навколо Центрального стадіону Деснянського району точиться чимало чуток та легенд”, - звітували декілька років тому у районному управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту. “Мовляв, на місці стадіону буде чергова багатоповерхівка або церква, але усі ці чутки не відповідають дійсності!”, - запевняли там. Слова дотримались, і на арені, яку місцеві мешканці іноді називають “перлиною Деснянського району”, провели капітальну реконструкцію.

Що зараз: Баскетбольний та волейбольний майданчики, трьохсекційні поліуретанові бігові доріжки, тренажери, столи для настільного тенісу, ну і, звісно, футбольне поле (декілька років тому його оснастили штучним покриттям), де окрім першості Києва та районних змагань відбуваються також тренування місцевої команди з американського футболу. На вихідних проводяться заняття з вуличного стретчінгу та фітнесу, за легкоатлетичні змагання тут відповідальний Troya Run Club.

Адреса: вулиця Теодора Драйзера, 2-б

Час відвідувань: щодня з 6 до 22

Подільський район

“Спартак”

Історія: Один з найдавніших київських стадіонів, розташований на Куренівці, і побудований ще у 1934 році. Свого часу поруч розміщувався затишний парк. Перша реконструкція стадіону відбулася наприкінці 1970-х, він частково постраждав після Куренівської трагедії 1961 року. Раніше тут часто проводили концерти, фестивалі, зокрема, популярний у народі «Октоберфест». Довгий час це місце було домашньою ареною збірної України з регбі.

Що зараз: Бігові доріжки, трибуни на 5 тисяч глядачів, нещодавно облаштували поля для міні-футболу (одне з них – крите), басейн, сауна, спортзали на території, чотири 30-метрові вишки з освітленням. Є секція акробатики та стрибків на батуті, а також клуб стрільби з луку. Ну, і приємний бонус: чудовий вигляд на Кирилівську церкву. З мінусів: трибуни і спорядження перебувають у поганому стані і потребують ремонту.

Адреса: вулиця Кирилівська, 105

Час відвідувань: щодня з 6.00 до 22.00 (враховуючи, що поруч зі стадіоном транспортна розв’язка, рекомендується відвідувати або рано вранці, або пізно увечері).

Оболонський район

Міжшкільний стадіон на Оболоні

Історія: Офіційна назва – багатофункціональний міжшкільний стадіон, головна функція якого – заняття учнів шкіл № 194 та 252. Решту часу, коли учні не тренуються, займатися спортом та фізкультурою вільно можуть мешканці мікрорайону та усі охочі.

Що зараз: Футбольне поле та поле для міні-футболу із штучними покриттями, бігові доріжки з новими модерновими покриттями, трибуни, боксерський ринг, майданчик для стрибків вгору, на окремому майданчику встановлено тренажери.

Адреса: Героїв Дніпра, 10-б

Час відвідувань: будні – з 6.00 до 9.00, з 15.00 до 22.00, вихідні – з 6.00 до 22.00