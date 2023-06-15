На Арсенальній відкривають бар O!Prosecco із коктейлями та стравами з морепродуктів

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Ірина Маймур
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16 червня на вулиці Князів Острозьких розпочне роботу бар O!Prosecco від засновників ресторану «Одеса-Мама».

На вечорі-відкритті киян чекають страви з морепродуктів, welcome drink, жива музика та аніматори.

Як зазначають засновники закладу, деякий час вони працювали в тестовому режимі, дізнавалися про вподобання та смаки містян і тепер готові «робити вітер».

У мені й барній карті O!Prosecco є устриці, морські закуски, коктейлі, лимонад та просеко.

Ціни: устриці Фін де Клер — від 115 грн, салат із морських водоростей — 119 грн, лосось на подушці зі смаженого рамену — 270 грн, картопля фрі з беконом — 135 грн, коктейль Куба Лібре — 189 грн, просеко — від 90 грн.

Адреса: вулиця Князів Острозьких, 8

Режим роботи: з 11:00 до 22:00

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Опубліковано: 15 червня 2023
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